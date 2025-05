Düsseldorf: In den Sommerferien zur Fußballschule der DJK Agon 08

Seit 20 Jahren erfreut sich die Fußballschule des Mörsenbroicher Sportvereins DJK Agon 08 großer Beliebtheit. An dem Ferienangebot „Sport statt Straße“ können Jungen und Mädchen im Alter von vier bis elf Jahren fünf Tage lang in den Sommerferien – vom 4. bis 8. August – teilnehmen. „Diesmal steht das Angebot mehr als 300 Kindern offen, denn durch den neuen Kunstrasenplatz können wir die Kapazitäten erweitern“, sagt Vereinsvorsitzender Manfred Novacek.

Die Aktion ist aber auch nur durch den Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helfer möglich und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. 70 Ehrenamtliche sind in diesem Jahr am Start, einige nehmen sich extra Urlaub, um die Fußballschule zu unterstützen. „Es hat sich herumgesprochen, dass wir gute Arbeit leisten“, sagt Novacek. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, reichen vom Obst schnibbeln bis hin zum Balltraining. Letzteres übernehmen 30 Trainer, die alle eine Lizenz besitzen.

Sie teilen die Kinder in unterschiedliche Altersgruppen ein und vermitteln diesen auf der Sportanlage St.-Franziskus-Straße 139 den Umgang mit dem Fußball. Dabei lernen die jungen Sportler gleichzeitig wichtige sportliche Werte wie Teamgeist und Fairness. Zudem erhalten die Teilnehmer ein Sport-Shirt und jeden Tag kostenlos ein warmes Mittagessen, Getränke, Eis und Obst. Und am Ende der Ferienfreizeit einen eigenen Fußball, damit sie auch daheim weiter trainieren können. Außerdem fahren die älteren Kinder in das Fußballmuseum nach Dortmund. Das Ausflugsziel für die jüngeren Kinder ist noch offen. In den vergangenen Jahren ging es zum Beispiel in einen Outdoor-Freizeitpark oder Zoo.

Getragen wird die kostenfreie Ferienfreizeit, die von 11 bis 17 Uhr dauert, ausschließlich über Spenden und Zuschüsse. Wer sein Kind zur Fußballschule anmelden möchte, findet alle Informationen online unter www.djk-agon08.com