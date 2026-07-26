Düsseldorf hat nun eine Fußballmannschaft für Übergewichtige Sieben gegen sieben, zweimal 35 Minuten, mindestens BMI 31: Die Übergewichtigen-Liga hat klare Regeln. In Düsseldorf startet jetzt das erste Team – und der Andrang ist groß. von Georg Amend · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Düsseldorf hat nun eine weitere Mannschaft – Foto: Marcel Eichholz

Die Klischees über die Kreisligen sind vielseitig. Vor allem über die bierbäuchigen C-Ligaspieler, die sich in einem Mindestradius über den Platz schleppen. Die Wahrheit ist jedoch eine andere: Selbst in den untersten Ligen haben übergewichtige Fußballer kaum noch eine Chance. Ganz zu schweigen von Sprüchen und Häme, die sie von Zuschauern oder Gegenspielern erhalten. Aus diesem Grund wurde vor drei Jahren eine Liga für Übergewichtige (ÜFL) gegründet – und die erhält nun auch eine Mannschaft in Düsseldorf.

Hohe Anzahl an Rückmeldungen Marco Kohnen hat diese Mannschaft gegründet, die Big Ballers Düsseldorf, die dann zeitnah ihr Training auf der Anlage des TSV Urdenbach aufnehmen soll. „Ich habe von der ÜFL selbst 2024 erstmals gehört“, erzählt er. „Ich habe als Kind sehr gerne Fußball gespielt, war auch in einem Verein. Mittlerweile bekomme ich das aber nicht mehr hin. Ich habe aber im vergangenen Jahr auf einem Firmenturnier gemerkt, dass ich doch noch richtig Bock habe, und habe nach Alternativen gesucht - dann habe ich die ÜFL wiedergefunden.“ Und da es in Düsseldorf und Umgebung noch keine solche Mannschaft gab, hat er einfach selbst eine gegründet. Nach dem Erstellen einer Instagram-Seite gab es dann auch schnell Resonanz. „Sie ist nahezu explodiert“, zeigt sich Kohnen überrascht. „Wir haben viele Rückmeldungen erhalten, es gibt ein paar Interessenten, aber noch keine festen Leute. Viele wollen sich das erst einmal angucken.“ Für ein erstes Treffen gibt es aber schon acht, neun Zusagen. Die Geschichten sind querbeet. Einige haben selbst schon früher gespielt, aber nun mal Probleme in einem Verein klarzukommen. Kohnen: „Viele haben einfach wieder Lust, wollen was für ihren Körper tun und Spaß haben.“ Letzteres steht in der ÜFL auch an erster Stelle.

Gespielt wird im Sieben-gegen-Sieben auf Kleinfeld mit Torwart. Die Spielzeit sind zweimal 35 Minuten. Das Mindestalter beträgt - wie im Herrenfußball - 19 Jahre, der Mindest-BMI (Body-Mass-Index) beträgt 31. Das Geschlecht spielt dabei keine Rolle. „Jeder ist herzlich willkommen, der Lust hat“, betont Kohnen. Die nächste Saison startet im September, die Big Ballers wollen sich nun aber erst einmal in Ruhe aufbauen und dann in der nächsten Saison an den Start gehen. Urdenbach stellt Platz zur Verfügung Kohnens Idee fand dabei bei vielen Vereinen großen Anklang. Allerdings haben einige Klubs zu wenig die Platz-Kapazitäten. Der TSV Urdenbach zeigte sich hingegen sofort interessiert, wie Kohnen berichtet. „Es ging alles sehr schnell. Mein Ansprechpartner war direkt begeistert von dem Thema. Da hat es eine Woche gedauert für Gespräche im Verein. Und dann ging es auch nicht darum, ob es machbar wäre, sondern wie genau das Ganze umgesetzt werden soll.“ Als Zeitfenster für die Trainingseinheiten wurde der Dienstag festgesetzt, zwischen 19.30 Uhr und 21.45 Uhr. Dort soll dann 90 Minuten trainiert werden.