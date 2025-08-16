Budimbu erzielte zwei Treffer. – Foto: Markus Verwimp

Düsseldorf gibt Führung aus der Hand, springt trotzdem auf Platz eins Regionalliga West: Am Ende eines aufopferungsvollen Kampfes teilen sich der 1. FC Bocholt und Fortuna Düsseldorfs U23 die Punkte.

Der 1. FC Bocholt und Fortuna Düsseldorfs U23 trennen sich mit einem 2:2. Arnold Budimbu rettete den Schwatten mit einem Doppelpack immerhin noch einen Punkt.

Budimbu kontert doppelte Fortuna-Führung

Die erste Viertelstunde begann ohne wesentliche Chancen auf beiden Seiten. Nach knapp über 20 Minuten spielte sich der FCB über Marvin Lorch und Arnold Budimbu zielstrebig Richtung Tor der Düsseldorfer, doch der Zugang von Fortuna Köln traf nur den Außenposten (24.). Beinahe im Gegenzug fanden die Gastgeber die passende Antwort. David Savic setzte Lennart Garlipp mit einem herausragenden Steilpass in Szene, dieser behielt vor dem gegnerischen Tor die Nerven und vollendete gekonnt zur Führung. Der FCB meldete sich in der Folge immer wieder in der gegnerischen Gefahrenzone an. Cedric Euschen verpasste mit einem gefährlichen Kopfball unter anderem dem ersten Treffer der Gäste an (39.). Trotz recht deutlicher Vorteile in Sachen Ballbesitz, ging der FCB mit einem Rückstand in die Kabinen.