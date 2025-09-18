 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
Alemannia Aachen trifft auf Fortuna Düsseldorf.
Alemannia Aachen trifft auf Fortuna Düsseldorf. – Foto: Gerhard Hannappel

Düsseldorf gegen Aachen, RWE empfängt BVB, Derby in Köln

Fortuna Düsseldorf empfängt Alemannia Aachen, Rot-Weiss Essen den BVB und in Köln steigt das Derbys zwischen dem FC und der Viktoria.

Verlinkte Inhalte

U19-DFB-NL Gr. G
U19-DFB-NL Gr. H
U19-DFB-NL Gr. I
RW Oberh.
Elversberg

Bereits der 7. Spieltag wartet auf die U19-Junioren in der DFB-Nachwuchsliga und auch da stehen wieder einige spannende Duelle an. Zum Derby kommt es in der Gruppe G zwischen dem Deutschen Meister, 1. FC Köln, und Viktoria Köln, im Traditionsduell empfängt Fortuna Düsseldorf den TSV Alemannia Aachen und der MSV Duisburg hat gegen die SV Elversberg die Chance auf den Relegationsplatz. In der Gruppe H empfängt unter anderem Rot-Weiss Essen den BVB-Nachwuchs, die Partien der Gruppe I finden am Sonntag statt.

So läuft der Spieltag in der Gruppe G

Sa., 20.09.2025, 11:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
11:00

Sa., 20.09.2025, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
11:00

Sa., 20.09.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
SV Elversberg
SV ElversbergElversberg
11:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - FC Viktoria Köln
So., 28.09.25 11:00 Uhr MSV Duisburg - FSV Mainz 05
So., 28.09.25 16:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln

9. Spieltag
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr 1. FC Köln - MSV Duisburg
Sa., 18.10.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - Fortuna Düsseldorf
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Mainz 05 - SV Elversberg

>>> Der Spielplan in der Übersicht

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe H

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
11:00

So., 21.09.2025, 12:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
12:00

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
14:00

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Sa., 27.09.25 13:00 Uhr VfL Bochum - Rot-Weiss Essen
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 27.09.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund - TSV Schott Mainz

9. Spieltag
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr FSV Frankfurt - Borussia Dortmund
Sa., 18.10.25 12:00 Uhr Rot-Weiss Essen - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 18.10.25 13:00 Uhr TSV Schott Mainz - VfL Bochum

>>> Der Spielplan in der Übersicht

_______________

So läuft der Spieltag in der Gruppe I

So., 21.09.2025, 11:30 Uhr
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
11:30

So., 21.09.2025, 12:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07SC Paderborn
12:00

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabr.
12:30

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
13:30

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

Das sind die nächsten Spieltage

8. Spieltag
Sa., 27.09.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - VfL Osnabrück
Sa., 27.09.25 13:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SV Meppen
So., 28.09.25 11:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04
So., 28.09.25 12:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - SC Paderborn 07

9. Spieltag
Do., 09.10.25 18:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück
Sa., 11.10.25 13:00 Uhr SV Meppen - SC Preußen Münster
Sa., 18.10.25 13:30 Uhr SC Paderborn 07 - Borussia Mönchengladbach
So., 19.10.25 11:00 Uhr FC Schalke 04 - SC Rot-Weiß Oberhausen

>>> Der Spielplan in der Übersicht

Aufrufe: 018.9.2025, 14:00 Uhr
Marcel EichholzAutor