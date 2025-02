Düsseldorf fügt Gladbach erste Niederlage zu, MSV rückt heran

Die schier unantastbare Dominanz von Borussia Mönchengladbach in der U17-Niederrheinliga erhielt den ersten, großen Makel. Im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf gingen die Fohlen mit 0:1 leer aus, das Verfolgerfeld um den siegreichen MSV Duisburg rückt damit an die Spitze heran. Am anderen Tabellenende verbuchte Schlusslicht SG Essen-Schönebeck den ersten Punkt der Saison ein, ärgerte damit die DJK Arminia Klosterhardt, die die zwischenzeitliche Führung auch in Überzahl nicht verteidigen konnte.

Nach 15 Spielen ging die Borussia im Topspiel gegen Düsseldorf das erste Mal komplett leer aus. Es war ohnehin ein heißer Tanz im Paul-Janes-Stadion zu erwarten. Den Führungstreffer von Johannes Yakadio (49.) verteidigten die Düsseldorfer schließlich über die Zeit. Der Achtungserfolg hat auch wesentliche Folgen für das obere Tabellenbild. Die Fortuna rückt bis auf sechs Punkte an die Tabellenspitze heran. Auch der MSV kann vom Punktverlust des Primus profitieren und ist - mit einem nachzuholenden Spiel auf drei Punkte an den Gladbachern dran.

Für den MSV ging der Sonntagmittag deutlich ruhiger vonstatten. Schon zur Halbzeit waren die Zebras mit vier Toren gegen Aufsteiger VfB Homberg in Front. Mit all ihrer spielerischen Klassen schraubten die Jungs von Fabian Springob das Ergebnis sogar noch weiter nach oben und schnuppern nun an der Tabellenführung.

Was lange währt, wird endlich wahr: Etwas überraschend gelingt der SG Essen-Schönebeck der erste Punktgewinn - ausgerechnet gegen ein nominelles Top-Team der Liga. Mit dem Rückstand durch Dimitrios Galagoussis (28.), sowie einer roten Karte kurz vor Halbzeitpfiff, lag das Momentum zwar nicht gerade auf Seiten der SGS. Dennoch bäumte sich der Außenseiter nach dem Seitenwechsel auf und glich in der 59. Minute noch einmal aus. Das Ergebnis brachten die Essener auch noch über die Ziellinie. Die sicher eingeplanten Punkte für Klosterhardt bleiben nun also auf der Strecke, effektiv schrumpft sogar der Vorsprung auf den siebten Tabellenplatz. Die weiteren Partien des 15. Spieltags

So geht es am kommenden Spieltag weiter

16. Spieltag

16.02.25 Borussia Mönchengladbach - FSV Duisburg

16.02.25 SG Unterrath - DJK Arminia Klosterhardt

16.02.25 VfB Homberg - Rot-Weiss Essen

16.02.25 BV 04 Düsseldorf - Wuppertaler SV

16.02.25 KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf

16.02.25 SG Essen-Schönebeck - MSV Duisburg

