Düsseldorf: Das sind die neuen Gruppen der Kreisliga B und C

Der Fußballkreis Düsseldorf hat die Einteilung seiner Kreisligen B und C veröffentlicht. Dabei gehen in beiden Gruppen der Kreisliga B jeweils 18 Mannschaften an den Start, während in der Kreisliga C die Gruppe 1 dann 15 Mannschaften umfasst, die in Gruppe 2 lediglich zwölf, in Gruppe 3 sind es dann wieder 14. Auch dürfen sich viele Mannschaften auf neue Gegner einstellen, wurden die Mannschaften doch teilweise ziemlich neu zusammengestellt. Hier könnt ihr Euch einen Überblick übe die neuen Gruppen in Düsseldorf verschaffen.
Gruppe 1: Sparta Bilk II, ASC Ratingen-West, CfR Links II, TuS Breitscheid, FC Hellas, GSC Hellas, SC Schwarz-Weiß 06 II, Rather SV, TSV Urdenbach II, SV Hösel III, Polizei SV, Lohausener SV II, FC Bewegung, DJK Tusa 06 III, TSV Eller 04 II, TuS Gerresheim III, Rot-Weiß Lintorf, SC Düsseldorf-West.
Gruppe 2: SpVg Hilden 05/06 II, SV Wersten 04 II, DJK Tusa 06 II, Polizei SV Düsseldorf II, SV Hösel II, SSV Erkrath, FC Tannenhof, Post SV Düsseldorf, VfL Benrath II, Sportfreunde Gerresheim II, SC Unterbach II, SG Benrath-Hassels II, FC Türkspor Hilden, TuS Gerresheim II,
Rhenania Hochdahl II, Garather SV, Düsseldorfer SC 99 II, TSV Urdenbach.
Gruppe 1: FC Bosporus Düsseldorf II, SC West II, TuS Düsseldorf-Nord, Lohausener SV III, TV Angermund, FC Büderich III, TV Kalkum-Wittlaer II, ASV Tiefenbroich II, Türkgücü Ratingen II, TuS Homberg, KSC Makedonija, SV Oberbilk II, DJK Sparta Bilk III, DJK Tusa IV, RW Lintorf II.
Gruppe 2: DSV 04, Rather SV II, FC Tannenhof II, TuS Maccabi Düsseldorf, SV Hilden-Ost, AC Italia Hilden II, Sportfring Eller II, MSV Hilden II, SG Benrath-Hassels III, ESV Blau-Weiß Düsseldorf, Post SV Düsseldorf II, MSV Düsseldorf II.
Gruppe 3: TuS Düsseldorf-Nord II, TuS Homberg II, SV Wersten 04 III, DJK Agon 08, SV Hilden-Ost II, SC Düsseldorf 1988, NK Croatia Düsseldorf, Rather SV III, TV Grafenberg, SG Benrath-Hassels IV, SFD 75 Süd, SSV Erkrath III, Sportring Eller, TSV Eller 04 U23 III.