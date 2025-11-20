Düsseldorf: Am Nachmittag fast abgesagt, am Abend ein Pokalwunder

Der Titelverteidiger ist raus! Zum Auftakt des Viertelfinales um den Düsseldorfer Kreispokal gab es am Dienstagabend gleich eine Überraschung. Mit der SG Unterrath verabschiedete sich der amtierende Titelträger aus dem Wettbewerb. Beim klassentieferen Bezirksligisten DSC 99 blieb die Elf von Deniz Aktag letztlich chancenlos und unterlag mit 0:3.
Das Resultat war umso verblüffender, wenn man die Umstände betrachtet, unter denen der DSC antrat. „Ich hatte am Nachmittag ernsthaft überlegt, die Partie abzusagen“, gestand Trainer Sascha Walbröhl. Nur mit viel Phantasie und Mühe bekam der Coach doch noch eine Startformation zusammen, zu der auch Co-Trainer Youssef Driouch gehörte. Doch was die Verlegenheitself dann ohne Dennis Dowidat, Pascal Ryboth, Ayoub Alaiz, Carlo Salman, Tom Hennig, Max Gruschel, Mathis Klöpper, Julian Goroncy oder Jacob Theuringer auf den Kunstrasenplatz an der Windscheidstraße zauberte, sorgte auch auf gegnerischer Seite für Staunen.
Doch böse war Aktag seinen Mannen nicht. „Wir sind in der letzten Saison mit Spaß durch den Wettbewerb marschiert. Das hat diesmal nicht geklappt. Glückwunsch an den DSC“, lautete der entspannte Kommentar des Übungsleiters nach dem Pokal-Aus.
Anstatt sich zu ärgern, freute sich Aktag lieber mit einem seiner Ex-Schützlinge, dem Doppeltorschützen Onurcan Baysal. „Er hat ein tolles Spiel gemacht und zweimal getroffen. Für den Jungen hat es mich persönlich wirklich riesig gefreut.“ Baysals aktueller Coach Sascha Walbröhl weitete das Loblied verständlicherweise auf seine gesamte Mannschaft aus. „Was die Jungs aus dieser herausfordernden Situation gemacht haben, war schon stark“, frohlockte der Trainer des DSC. Der Lohn für einen hervorragenden Auftritt ließ auch nicht lange auf sich warten.
Als Halbfinalist ist der DSC vorzeitig für den Niederrheinpokal 2026/2027 qualifiziert. Dort wartet dann im besten Fall ein Bonusspiel gegen einen hochklassigen Gegner aus der Dritten Liga oder der Regionalliga West.