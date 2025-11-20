Düsseldorf: Am Nachmittag fast abgesagt, am Abend ein Pokalwunder

Der Titelverteidiger ist raus! Zum Auftakt des Viertelfinales um den Düsseldorfer Kreispokal gab es am Dienstagabend gleich eine Überraschung. Mit der SG Unterrath verabschiedete sich der amtierende Titelträger aus dem Wettbewerb. Beim klassentieferen Bezirksligisten DSC 99 blieb die Elf von Deniz Aktag letztlich chancenlos und unterlag mit 0:3.

„Sie haben uns gleich zu Beginn überrannt. Da waren wir noch gar nicht richtig auf dem Platz“, schilderte Aktag die Startphase, in der der „Club“ jeweils auf Vorarbeit von Nils Knuplesch durch Onurcan Baysal (2.) und den reaktivierten Driouch (10.) mit 2:0 in Führung gegangen war. Von diesem Schock erholten sich die favorisierten Gäste nicht mehr. Vom Rückenwind, den der zwei Tage zuvor errungene Sieg im Landesligaderby gegen Turu 80 hätte erzeugen sollen, war nichts zu spüren. „Wenn man ehrlich ist, waren wir ziemlich lustlos“, stellte Unterraths Trainer seiner Mannschaft ein verheerendes Zeugnis aus.

Das Resultat war umso verblüffender, wenn man die Umstände betrachtet, unter denen der DSC antrat. „Ich hatte am Nachmittag ernsthaft überlegt, die Partie abzusagen“, gestand Trainer Sascha Walbröhl. Nur mit viel Phantasie und Mühe bekam der Coach doch noch eine Startformation zusammen, zu der auch Co-Trainer Youssef Driouch gehörte. Doch was die Verlegenheitself dann ohne Dennis Dowidat, Pascal Ryboth, Ayoub Alaiz, Carlo Salman, Tom Hennig, Max Gruschel, Mathis Klöpper, Julian Goroncy oder Jacob Theuringer auf den Kunstrasenplatz an der Windscheidstraße zauberte, sorgte auch auf gegnerischer Seite für Staunen.

Doch böse war Aktag seinen Mannen nicht. „Wir sind in der letzten Saison mit Spaß durch den Wettbewerb marschiert. Das hat diesmal nicht geklappt. Glückwunsch an den DSC“, lautete der entspannte Kommentar des Übungsleiters nach dem Pokal-Aus.

Anstatt sich zu ärgern, freute sich Aktag lieber mit einem seiner Ex-Schützlinge, dem Doppeltorschützen Onurcan Baysal. „Er hat ein tolles Spiel gemacht und zweimal getroffen. Für den Jungen hat es mich persönlich wirklich riesig gefreut.“ Baysals aktueller Coach Sascha Walbröhl weitete das Loblied verständlicherweise auf seine gesamte Mannschaft aus. „Was die Jungs aus dieser herausfordernden Situation gemacht haben, war schon stark“, frohlockte der Trainer des DSC. Der Lohn für einen hervorragenden Auftritt ließ auch nicht lange auf sich warten.