Düshorn/Krelingen und Germania Walsrode im Gleichschritt vorne weg

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr

Der TSV Wietzendorf präsentierte sich bei der SC Tewel effizient und diszipliniert. Moritz Erfurt brachte sein Team früh in Führung. Nach der Pause legten Mattis Jurkowski und Vincent Molzahn (per Elfmeter) nach und besiegelten die Niederlage der Gastgeber, die offensiv zu wenig Durchschlagskraft entwickelten und die dritte Niederlage in Serie hinnehmen mussten.