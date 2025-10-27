Dürrenzimmern und Nürtingen trumpfen auf, Deuchelried und Lustnau top

TGV Dürrenzimmern – SSG Ulm 99 4:2

Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Dürrenzimmern zu sehen. Nach der frühen Führung der Gäste durch Lea Steller (16.) glich Ina Steinmetz (25.) schnell aus. Celine Emminger brachte den TGV per Foulelfmeter (37.) erstmals in Front, doch Julia Funck (42.) stellte kurz vor der Pause wieder den Gleichstand her. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Dürrenzimmern entschlossener: Erneut Emminger (63., Foulelfmeter) und Lynn Rathfelder (73.) sorgten für den 4:2-Heimsieg.

TSV Nellmersbach – FV 09 Nürtingen 2:4

Der FV 09 Nürtingen dominierte die Anfangsphase und führte nach nicht einmal einer Viertelstunde bereits mit 3:0 durch Treffer von Teresa Fröschle (7.), Melinda Farruggia (12.) und Cecilia Mauthe (14.). Farruggia legte in der 23. Minute sogar noch das 4:0 nach. Nach dem Seitenwechsel zeigte Nellmersbach Moral: Janina Jänel (50.) und Lina Fuhrmann (67.) verkürzten, doch für eine Aufholjagd reichte es nicht mehr – Nürtingen nahm die drei Punkte souverän mit.

TSV Ottmarsheim – TSV Wendlingen 1:1

Ein umkämpftes Remis sahen die Zuschauer in Ottmarsheim. Früh brachte Yvonne Stecher die Gastgeberinnen per Foulelfmeter (8.) in Führung. Nach der Pause drängte Wendlingen auf den Ausgleich – mit Erfolg: Sabrina Trampitsch traf in der 47. Minute zum 1:1. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim Unentschieden.

TSV Münchingen II – TSV Crailsheim 3:1

Der TSV Münchingen II legte eine starke erste Halbzeit hin. Jessica Legel (14.), Julia Rau (39.) und Chiara-Celine Bach (40.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Crailsheim fand erst spät in die Partie und verkürzte durch Franziska Wüstner (82.) auf 3:1. Doch der Gastgeber brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte einen Erfolg.

SpVgg Satteldorf – SV Hoffeld 2:1

Satteldorf erwischte den besseren Start und ging kurz vor der Pause durch Sonia Munz (45.) in Führung. Theresa Frech (52.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0. Hoffeld antwortete prompt durch Julia Hörz (55.), fand danach aber keine Mittel mehr gegen die gut organisierte Defensive der Gastgeberinnen. Satteldorf sicherte sich damit drei wichtige Punkte.

FC Ellwangen – FV Bellenberg 3:1

Der FC Ellwangen zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jana Köder (18.) brachte ihr Team in Führung, doch Bianca Mittler (55.) glich für Bellenberg aus. Nur drei Minuten später stellte Lara Sperrle (58.) die Führung wieder her, ehe Anna Carola (76.) mit dem 3:1 alles klar machte.