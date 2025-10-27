 2025-10-15T11:43:40.576Z

Dürrenzimmern und Nürtingen trumpfen auf, Deuchelried und Lustnau top

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

TGV Dürrenzimmern – SSG Ulm 99 4:2
Ein torreiches Spiel bekamen die Zuschauer in Dürrenzimmern zu sehen. Nach der frühen Führung der Gäste durch Lea Steller (16.) glich Ina Steinmetz (25.) schnell aus. Celine Emminger brachte den TGV per Foulelfmeter (37.) erstmals in Front, doch Julia Funck (42.) stellte kurz vor der Pause wieder den Gleichstand her. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Dürrenzimmern entschlossener: Erneut Emminger (63., Foulelfmeter) und Lynn Rathfelder (73.) sorgten für den 4:2-Heimsieg.

TSV Nellmersbach – FV 09 Nürtingen 2:4
Der FV 09 Nürtingen dominierte die Anfangsphase und führte nach nicht einmal einer Viertelstunde bereits mit 3:0 durch Treffer von Teresa Fröschle (7.), Melinda Farruggia (12.) und Cecilia Mauthe (14.). Farruggia legte in der 23. Minute sogar noch das 4:0 nach. Nach dem Seitenwechsel zeigte Nellmersbach Moral: Janina Jänel (50.) und Lina Fuhrmann (67.) verkürzten, doch für eine Aufholjagd reichte es nicht mehr – Nürtingen nahm die drei Punkte souverän mit.

TSV Ottmarsheim – TSV Wendlingen 1:1
Ein umkämpftes Remis sahen die Zuschauer in Ottmarsheim. Früh brachte Yvonne Stecher die Gastgeberinnen per Foulelfmeter (8.) in Führung. Nach der Pause drängte Wendlingen auf den Ausgleich – mit Erfolg: Sabrina Trampitsch traf in der 47. Minute zum 1:1. In einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim Unentschieden.

TSV Münchingen II – TSV Crailsheim 3:1
Der TSV Münchingen II legte eine starke erste Halbzeit hin. Jessica Legel (14.), Julia Rau (39.) und Chiara-Celine Bach (40.) sorgten für eine komfortable 3:0-Führung. Crailsheim fand erst spät in die Partie und verkürzte durch Franziska Wüstner (82.) auf 3:1. Doch der Gastgeber brachte den Vorsprung über die Zeit und feierte einen Erfolg.

SpVgg Satteldorf – SV Hoffeld 2:1
Satteldorf erwischte den besseren Start und ging kurz vor der Pause durch Sonia Munz (45.) in Führung. Theresa Frech (52.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0. Hoffeld antwortete prompt durch Julia Hörz (55.), fand danach aber keine Mittel mehr gegen die gut organisierte Defensive der Gastgeberinnen. Satteldorf sicherte sich damit drei wichtige Punkte.

FC Ellwangen – FV Bellenberg 3:1
Der FC Ellwangen zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jana Köder (18.) brachte ihr Team in Führung, doch Bianca Mittler (55.) glich für Bellenberg aus. Nur drei Minuten später stellte Lara Sperrle (58.) die Führung wieder her, ehe Anna Carola (76.) mit dem 3:1 alles klar machte.

Staffel 2

TSV Tettnang II – SV Oberreichenbach 1:1
Ein ausgeglichenes Duell lieferten sich Tettnang II und Oberreichenbach. Nach einer guten halben Stunde brachte Lea Fritschi (34.) die Gastgeberinnen in Führung. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Anna Knepper (38.) traf nur vier Minuten später zum 1:1-Endstand. Beide Teams kämpften im zweiten Durchgang um den Sieg, konnten jedoch keine weiteren Treffer erzielen.

TSV Sondelfingen – SV Granheim 3:2
Sondelfingen drehte nach Rückstand eine spannende Partie gegen Granheim. Die Gäste gingen zunächst durch Dana Sameisla (21.) in Führung. Nach der Pause legten die Gastgeberinnen los: Luisa Franzmann (47.), Annika Breuer (51.) und Anna Grüninger (55.) sorgten mit drei Treffern binnen acht Minuten für die Wende. Granheim kam zwar durch Tabea Einfalt (80.) noch einmal heran, doch Sondelfingen brachte den knappen 3:2-Sieg über die Zeit.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – FC Engstingen 4:1
Ein starker Auftritt der Spvgg Berneck-Zwerenberg führte zu einem klaren Erfolg über Engstingen. Schon früh traf Romina Schindler (2.) zur Führung, ehe ein Eigentor von Theresa Schenk (22.) auf 2:0 erhöhte. Sabrina Kalmbach (31.) stellte noch vor der Pause auf 3:0. Engstingen gelang durch Gonca Ugur (81.) nur noch der Ehrentreffer, ehe Julia Hiller (82.) mit dem 4:1 den Endstand herstellte. Ein souveräner Heimsieg für die Spvgg.

SV Unterjesingen – SV Deuchelried 0:4
Deuchelried zeigte in Unterjesingen eine beeindruckende Vorstellung. Isabell Durst brachte ihr Team früh in Führung (11.) und legte später zwei weitere Treffer nach (41., 61.). Dazwischen traf Louisa Victoria Hartmann (38.) zum 0:2. Der SVU fand keine Mittel gegen die Offensivkraft der Gäste, die mit einem klaren 4:0-Sieg drei Punkte entführten.

SG Renhardsweiler/Herbertingen/Fulgenstadt – TSV Lustnau 0:4
Der TSV Lustnau dominierte die Begegnung in Renhardsweiler von Beginn an. Tanaya Betz (12.) brachte ihr Team früh in Führung und legte nach der Pause (61.) ihren zweiten Treffer nach. Dazwischen erhöhte Leonie Weber (29.) auf 0:2, ehe Anouk Edimo (79.) den Schlusspunkt setzte. Ein souveräner Auftritt der Gäste.

FC Blau-Weiß Bellamont – TSV Albeck 2:2
Ein spannendes Duell endete in Bellamont mit einem Unentschieden. Die Gastgeberinnen gingen zweimal in Führung, doch Albeck bewies Moral: Tina Straub glich zunächst aus, und Verena Essig sorgte schließlich für das 2:2. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, doch am Ende teilten sie sich die Punkte.

