Dürrenbüchig fordert Gondelsheim

Unnötig spannend gestaltete der FC Flehingen II das Auswärtsspiel beim FC Bruchsal II. Nach zehn Minuten führten die Flehinger 2:0, doch am Ende wurde das Spiel deutlich knapper. „Vor der Osterpause konnten wir in Bruchsal den nächsten Sieg einfahren. Der war am Ende jedoch hart erkämpft. Wir sind super ins Spiel gestartet, haben unseren Fußball gespielt und lagen nach einer Viertelstunde mit 2:0 vorne. Doch dann haben wir drei Gänge zurückgeschaltet und uns auf das intensive und nickelige Spiel des Gegners eingelassen. Am Ende konnten wir mit viel Kampf immerhin einen 3:2-Sieg ins Ziel retten“, sagte Tobias Kußmaul. Ein interessantes Saisonfinale wartet nun auf den FCF II. „Nun stehen für uns die Wochen der Wahrheit an. In den letzten sechs Spielen geht es gegen fünf Teams aus der oberen Tabellenhälfte. Wir wollen zeigen, dass wir zurecht dazugehören, und noch den einen oder anderen Platz nach oben klettern. Am Sonntag geht es direkt mit einer großen Herausforderung los. Oberöwisheim ist seit Monaten in einer top Verfassung. Aber auch wir müssen uns nicht verstecken und werden alles geben, um den nächsten Sieg zu holen“, skizziert Kußmaul die Aufgabe(n).

Am letzten Spieltag riss die beeindruckende Serie des TSV OBeröwisheim. „Leider haben ist unsere Serie nach zwölf Spielen von Obergrombach beendet worden. Gerade in der zweiten Halbzeit hat Obergrombach mehr Spielanteile gehabt und die Chancen genutzt. Der Sieg geht über die 90 Minuten in Ordnung“, räumte Christopher Oberst eine verdiente Niederlage ein. Geht es nach Oberst, soll die Niederlage indes ein Einzelfall bleiben: „Für Sonntag wollen wir natürlich wieder alles geben, um wieder zu punkten.“

Die richtige Reaktion auf die Derbyniederlage sah Claudio Caliendo beim Münzesheimer Sieg in Bauerbach: „Nach der unnötigen Derbyniederlage gegen Oberöwisheim konnten wir am Spieltag vor Ostern in Bauerbach mal wieder drei Punkte in der Fremde einfahren. Über die gesamte Spielzeit hinweg waren wir die tonangebende Mannschaft. Durch einen traumhaften Distanzschuss gingen wir durch Nicolai Manz nach einer knappen halben Stunde in Führung. Bevor wir mit drei weiteren schön herausgespielten Treffern von René, Phillip Kaaz und Felix Schmidt den Endstand besiegeln konnten, hatten wir auch noch zweimal Aluminiumpech. Auf einem sehr schwer zu bespielenden Platz geht der Sieg daher völlig in Ordnung.“

Schon richtet er den Blick auf das Heimspiel gegen Büchig II: „Zum nächsten Heimspiel dürfen wir die Zweitvertretung aus Büchig begrüßen. Diese hat in den letzten Spielen, was die reinen Ergebnisse betrifft, auch etwas nachgelassen. Wir können das aber schon gut einschätzen und sind uns der Stärke des kommenden Gegners mehr als bewusst. Für mich ist das spielerisch sowieso eine der Top-Drei-Mannschaften in der Liga. Auch im Hinspiel konnten wir uns nur knapp durchsetzen. Wenn wir in den nächsten Wochen allerdings noch den ein oder anderen Tabellenplatz gutmachen wollen, sollten wir am Sonntag die drei Punkte in Münzesheim behalten.“

Den Kürzeren zog die Kickers-Reserve im Derby gegen Dürrenbüchig. „Erstmal gehen meine Glückwünsche an Daniel und sein Team. Eine verdiente Niederlage. Wir ließen gerade beim Thema Aggressivität und Laufbereitschaft vieles vermissen. Jeder zweite Ball war gefühlt beim Gegner. Der Gegner ging gut mit ihren Torchancen um und ließ uns wenig Raum, um Torchancen zu erspielen. Momentan fehlt auch etwas die Leichtigkeit der Hinrunde“, so Sven Beisel.

Nun geht es nach Münzesheim – Beisels Vorschau dazu: „Nach einer Niederlage will man es am besten gleich besser machen, was auch das Ziel sein muss. Münzesheim ist sicher besser als der Tabellenplatz und hatte sich sicher mehr vorgenommen vor der Runde. Beide Mannschaften können eigentlich frei aufspielen und etwas probieren. Wir wollen wieder in die Punkte kommen und uns besser präsentieren als in den letzten zwei Wochen.“

PROGNOSE:

Eine Punkteteilung könnte am Ende einer umkämpften Partie stehen.