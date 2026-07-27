Dürnsrichter Ansage – Turbulentes 4:4 in Stulln

Liganeuling SV Bernried hatte auch im Duell mit Mitaufsteiger Erzhäuser-Windmais Grund zum Jubeln. – Foto: Thomas Schneider

Was für eine Ansage der DJK Dürnsricht: Die Elf von Spielertrainer Sebastian Bauer fertigte den eigentlich favorisierten SV Haselbach auf dessen Geläuf mit 6:1 ab. Neuzugang Felix Wifling traf bei seinem Debüt gleich mal doppelt, und auch Bauer selbst steuerte einen Doppelpack zum Kantersieg bei. Die Dürnsrichter stehen damit bei der Optimal-Ausbeute von sechs Punkten – genau wie Spitzenreiter SC Katzdorf (2:0 in Trisching) und Liganeuling SV Bernried (2:0 bei Erzhäuser-Windmais). Während Bernried also einen Traumstart feiert, warten die Mitaufsteiger aus Trisching und Erzhäuser noch auf den ersten Punktgewinn der Saison. Unterdessen kam der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II beim TSV Stulln in einer turbulenten Partie – trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung – nicht über ein 4:4 hinaus.



Der SC Katzdorf setzte sich am Freitagabend vor 110 Zuschauern beim SV Trisching durch und führt die Tabelle an. Markus Feigt traf in der 65. Minute zum 1:0 für die Gäste und legte in der 67. Minute noch eine Bude drauf, um so die Maximalausbeute für den Sportclub einzuholen. Schiedsrichter: Hubert Scheinost, Ludwig Held, Tim Sulik







Eine klare Heimniederlage erlebten die 300 anwesenden Besucher beim SV Haselbach. Die angereiste DJK Dürnsricht-Wolfring sicherte sich mit sechs Buden die Maximalausbeute. In der fünften Spielminute brachte ein Eigentor von Josef Wifling die Gäste in Front; Sebastian Bauer (13.) und Patrick Lippert (15.) brachten den Halbzeitstand auf 3:0 für die DJK. In der 53. Minute landete Michael Schmid einen Anschlusstreffer, doch Neuzugang Felix Wifling erhöhte in der 57. Minute erneut für die Gäste und legte in der 86. Minute noch eine Bude drauf. In der 90. Minute schob Bauer dann zum 6:1 für die Gäste ein, was ihnen den klaren Dreier bescherte. Schiedsrichter: Fabian Fischer, Maik Kreye, Christian Brand







Klar daheim blieben die Punkte am Samstag beim TSV Detag Wernberg, der sich vor 170 Fans gegen den SV Diendorf durchsetzen konnte. Bereits in der ersten Minute erzielte Martin Paulus das 1:0, Thimo Luff erhöhte in der 19. Minute. Erst in der 88. Minute konnten auch die Gäste eine Chance verwerten, Sebastian Ring verkürzte, doch die Nachspielzeit wurde von Artur Becker für zwei weitere Buden (90.+1., 90.+4.) genutzt. Schiedsrichter: Xaver Block, Johannah Block, Daniel Saleki







Mit zwei Treffern sicherte sich der SV Bernried auch am zweiten Spieltag die Punkte. Das Aufsteigerduell beim SV Erzhäuser-Windmais ging vor 80 Schaulustigen über die Bühne. In der 45. Minute brachte Tomas Peterik die Gäste in Front und Roman Cadek besiegelte in der 72. Minute die Maximalausbeute für den SV Bernried. Schiedsrichter: Thomas Auburger, David Pappenheim, Robert Frank













Knapp den Dreier konnte sich der SV Kemnath a.B. bei der SG Silbersee 08 vor 120 Zuschauern einholen. Michael Volt erzielte in der 16. Minute den ersten Treffer. Andreas Plank (32.) erhöhte für die Gäste, doch Simon Gerhardinger konnte in der 45.+2. Minute noch verkürzen. Alexander Grill nutzte in der 72. Minute eine weitere Chance für den SV und Bastian Zimmerer konnte in der 90.+2. Minute nur noch einen Anschlusstreffer landen. Schiedsrichter: Ronny Kohlhoff, Christoph Gruber, Daniel Saleki







Beim 1. FC Schmidgaden blieben die Punkte am zweiten Spieltag auf heimischem Terrain. Der FC OVI-Teunz stellte sich vor und musste sich vor 100 Schaulustigen geschlagen geben. Andreas Werner brachte die Hausherren in der neunten Minute in Front, doch Manuel Löffelmann gelang in der 27. Minute der Ausgleich. Christoph Deml erzielte in der 51. Minute dann das 2:1 und Leon Pennerstorfer netzte in der 90. Minute für die Gastgeber ein, was die Maximalausbeute besiegelte. Schiedsrichter: Noah Parusel, Leon Anzer, Artur Parusel







Eine torreiche Partie auf Augenhöhe lieferten der TSV Stulln und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II vor 100 Zuschauern ab. Das 1:0 fiel durch ein Eigentor von Samuel Hadasch in der zehnten Minute, dann gelang Maximilian Sailer (34.) der Ausgleich. In Front gingen die Gäste durch ein Eigentor von Simon Zaharia in der 37. Minute und Jakob Hubert erhöhte in der 38. Minute für die Gäste, doch Fabian Schieber verkürzte noch in der 43. Minute. Durch Simon Graßmann fiel in der 70. Minute das 3:3, dann brachte Paul Richthammer die Gäste erneut in Front (79.). Kurz vor Schluss sah Jakob Huber die Ampelkarte (90., SV Schwandorf-Ettmannsdorf II) und Wilhelm Frank nutzte die Nachspielzeit um den Ausgleich zu erzielen (90.+5.). Schiedsrichter: Dur Huy Vu, Matthias Wojciak, Michael Ha