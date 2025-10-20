Dürnsricht überrascht – SVSE II baut Führung aus – Nabburg Derbysieger

Der Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga West auf drei Punkte ausbauen können. Während die Wiesner-Formation ihre Heimaufgabe gegen Katzdorf souverän mit 3:0 löste, musste sich Verfolger SV Haselbach mit einem Punkt begnügen. Überraschend kam der Tabellenzweite auswärts gegen die abstiegsbedrohte DJK Dürnsricht nicht über ein 1:1 hinaus. Punktgleich mit Haselbach ist nun der TV Nabburg, der im Stadtderby beim SV Diendorf einen späten 1:0-Sieg feierte.



Mit je einem Punkt gingen die DJK Dürnsricht-Wolfring und der SV Haselbach vor 150 Zuschauern vom Platz. Florian Fenzl gelang in der achten Minute der Führungstreffer für den SV Haselbach, doch Markus Schrott glich noch in der 27. Minute aus, die weitere Partie verlief ebenfalls auf Augenhöhe und es konnten kein weiteren Treffer erzielt werden. Schiedsrichter: Thomas Auburger, Robert Frank, Miroslav Sedlacek







Tabellenführer SV Schwandorf-Ettmannsdorf II sicherte sich am vergangenen Wochenende vor 200 Fans den Heimdreier gegen den SC Katzdorf. Das 1:0 versenkte Alexandru Dragut in der 20. Minute und Fabio Flauger erhöhte in der 35. Minute. Mit dem dritten Treffer durch Luis Kneissl in der 75. Minute konnte sich der SVSE II final die Maximalausbeute einholen. Schiedsrichter: Ameya Joshi, Chaitanya Joshi, Ronny Kohlhoff







Mit einem knappen Sieg setzte sich der FC OVI-Teunz am Sonntag vor 150 Besuchern gegen den angereisten TSV Detag Wernberg durch. Den Siegestreffer netzte Daniel Kellner in der 20. Spielminute ein. In der 52. Minute sah Daniel Kellner von den Hausherren die glattrote Karte, in der Nachspielzeit gab es dann auch für die Gäste eine rote Karte (Jonas Lang, 90.+1.), was beide in Unterzahl brachte. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Benjamin Brauner, Luisa Rittner







Der SV Kemnath a.B. konnte sich den Dreier beim 1. FC Schmidgaden vor 180 Zuschauern am vergangenen Sonntag holen. Den entscheidenden Treffer versenkte Alexander Grill in der 42. Spielminute. Schiedsrichter: Stefan Grau, Sebastian Hutzler, Franz Bucher







Mit einer Heimniederlage musste sich der TSV Dieterskirchen vor 115 Schaulustigen gegen die SG Silbersee 08 geschlagen geben. In der zwölften Minute brachte Stefan Müller die Gäste in Front, Julian Ringelstetter erhöhte in der 15. Minute und Hannes Wallner in der 36. Minute bereits das 3:0 für die SG Silbersee 08. Die Maximalausbeute besiegelte Stefan Müller in der 59. Minute. Schiedsrichter: Ludwig Held, Maximilian Butz, Corbinian Butz







Mit einem 2:2-Remis gingen der TSV Nittenau und der TSV Stulln am Wochenende vor 110 Zuschauern vom Platz. Paul Flierl legte in der 15. Minute das 0:1 vor, den Ausgleich erzielte Marcel Hochmuth in der 45. Minute durch einen Elfmeter. Maximilian Windl brachte die Hausherren in der 67. Minute kurzzeitig in Führung, doch Tobias Lippert erzielte in der 75. Minute den Ausgleichstreffer, was beiden Teams somit einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Alexander Nistschuk, Amjad Khalaf Abrahim, Karl Bauer







Beim SV Diendorf ging der Dreier am Sonntag ebenfalls an die Gäste. Vor 250 Schaulustigen setzte sich der TV Nabburg in einem intensives Stadtderby knapp durch. Den Siegestreffer landete Phillipp Magerl in der 79. Minute. Schiedsrichter: Bernhard Hofmann, Jürgen Meißner, Gerhard Stache