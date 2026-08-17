Dürnsricht strauchelt erstmals – OVI-Teunz landet Kantersieg

Der Landesliga-Unterbau des SV Schwandorf-Ettmannsdorf um Doppeltorschütze Thomas Stowasser (Nr. 16) ließ nichts anbrennen. – Foto: Thomas Schneider

Nach vier Siegen am Stück hat es jetzt auch die DJK Dürnsricht-Wolfring erwischt. Der Tabellenführer der Kreisliga West ließ am Samstag beim 1:1 gegen Liganeuling SV Bernried erstmals Federn. Dies wusste der SC Katzdorf auszunutzen. Dank eines knappen 1:0-Heimerfolgs gegen Diendorf zog der Sportclub nach Punkten wieder mit der DJK gleich. Über klare Heimsiege durften sich der FC OVI-Teunz (7:0 gegen Erzhäuser), Schwandorf-Ettmannsdorf II (4:0 gegen Trisching) und der SV Haselbach (5:2 gegen Silbersee) freuen.



Die bisher verlustpunktfreie DJK Dürnsricht-Wolfring und der SV Bernried nahmen vor 125 Zuschauern je einen Punkt mitnehmen. In Front gingen die Gäste durch Noah Gruber in der 55. Minute, ehe Felix Wifling in der 73. Minute den Ausgleichstreffer für den Spitzenreiter erzielte. Schiedsrichter: Lukas Höcherl, Jonah Zollner, Markus Pongratz







Die volle Punktausbeute auf heimischem Terrain sicherte sich der 1. FC Schmidgaden am vor 222 Fans. Zu Gast war der TSV Stulln. Andreas Werner netzte in der 29. Minute zum 1:0 für die Hausherren der Partie ein, Jan-Luca Hartig erhöhte in der 35. Minute. Dann landeten die Gäste durch Simon Graßmann in der 60. Minute einen Anschlusstreffer, doch Michali Gatsas versenkte in der 80. Minute zum 3:1, was Schmidgaden den Heimdreier einbrachte. Schiedsrichter: Luca Huttner, Marco Daucher, Tim Jelinek







Der SV Trisching ging am fünften Spieltag gegen die angereiste SV Schwandorf-Ettmannsdorf II vor 107 Besuchern leer aus. Die Gastgeber landeten bereits in der sechsten Minute durch Thomas Stowasser das 1:0. Jakob Schneider erhöhte in der 29. Minute und Lukas Fischer brachte es in der 32. Minute zum Halbzeitstand von 3:0 für Ettmannsdorf II. Den letzten Treffer der Partie landete wiederum Stowasser in der 84. Minute, was den Hausherren klar die Punkte einbrachte. Schiedsrichter: keine Angabe







landete der FC OVI-Teunz zu Hause einen Kantersieg. Tabellenschlusslicht SV Erzhäuser-Windmais konnte vor 150 Zuschauern keine Chancen verwerten. Bereits in der ersten Spielminute netzte Manuel Löffelmann für die Gastgeber ein, erhöhte in der 28. Minute und landete in der 32. Minute seinen persönlichen Hattrick, was den Halbzeitstand von 3:0 mit sich brachte. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Fisnik Leka (47.), Bastian Weinhofer erzielte in der 60. Minute ebenfalls einen Treffer und Christian Uschold brachte es in der 67. Minute auf 6:0. Die letzte Bude machte Manuel Löffelmann in der 83. Minute für den FC OVI-Teunz. Schiedsrichter: Ulrich Bayerlein, Sebastian Hutzler, Johannes Steffens



Im letzten Spiel seines bisherigen Trainers Christian Zechmann landete der FC OVI-Teunz zu Hause einen Kantersieg. Tabellenschlusslicht SV Erzhäuser-Windmais konnte vor 150 Zuschauern keine Chancen verwerten. Bereits in der ersten Spielminute netzte Manuel Löffelmann für die Gastgeber ein, erhöhte in der 28. Minute und landete in der 32. Minute seinen persönlichen Hattrick, was den Halbzeitstand von 3:0 mit sich brachte. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Fisnik Leka (47.), Bastian Weinhofer erzielte in der 60. Minute ebenfalls einen Treffer und Christian Uschold brachte es in der 67. Minute auf 6:0. Die letzte Bude machte Manuel Löffelmann in der 83. Minute für den FC OVI-Teunz. Schiedsrichter: Ulrich Bayerlein, Sebastian Hutzler, Johannes Steffens









Der SV Kemnath a.B. ging vor 160 Fans gegen den angereisten TSV Detag Wernberg leer aus. Noel Schwägerl landete in der 27. Minute für die Gäste den ersten Treffer und Thimo Luff besiegelte in Minute 76 den Sieg für Detag Wernberg. Schiedsrichter: Richard Kerscher, Emily Fröhlich, Matthias Pielmeier







Mit nur einem Treffer konnte sich der SC Katzdorf knapp die Maximalausbeute am sichern. Zu Gast war der SV Diendorf, der vor 178 Zuschauern keine Chance verwerten konnte. Den entscheidenden Treffer landete Alexander Schmidts in der 46. Minute, was dem Sportclub den Dreier einbrachte. Schiedsrichter: Erik Zimmermann, Christina Bollwein, Maximilian Kersting







Die SG Silbersee 08 musste sich vor 150 Schaulustigen geschlagen geben. Der SV Haselbach sicherte sich klar den Heimdreier. Bereits in der zweiten Spielminute brachte Felix Birzer die Gastgeber in Front und erhöhte in der zwölften Minute, das 3:0 fiel in der 13. Minute durch Christian Brunner. Simon Gerhardinger konnte in der 21. Minute einen Anschlusstreffer für die Gäste landen und Hannes Wallner verkürzte in der 55. Minute auf 3:2, doch zwei Buden in Folge durch Moritz Spinnler (86., 90.+1.) besiegelte den Heimsieg für Haselbach. Schiedsrichter: Christian Winter, Michael Ott, Michael Winter