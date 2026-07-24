Dürnsricht krallt sich Landesliga-erprobten Felix Wifling

Sportlicher Leiter Simon Heitzer (links) und Spielertrainer Sebastian Bauer (rechts) begrüßen Felix Wifling bei der DJK Dürnsricht. – Foto: Verein

Die DJK Dürnsricht-Wolfring aus der Kreisliga West Cham/Schwandorf hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und kann einen interessanten Neuzugang präsentieren. Abteilungsleiter Christian Adler gibt voller Freude die Verpflichtung von Felix Wifling bekannt. Schon im Nachwuchsbereich spielte der 24-jährige Mittelfeldmann, der selbst in Wolfring wohnt, für die DJK bzw. in den entsprechenden Spielgemeinschaften. Anfang 2022 schloss sich Wifling dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf an. Am Naab-Ufer kam er vorrangig in der 2. Mannschaft zum Einsatz, bestritt aber auch insgesamt 19 Landesligaspiele. Sieben Mal stand er dabei in der Startelf. Zur DJK Dürnsricht besteht nicht nur bereits eine sportliche Verbindung. Es gibt auch eine familiäre: Felix' Bruder Moritz spielt ebenfalls für den Kreisligisten, nebenbei ist der Vater Stadionsprecher.

„Felix wohnt wie ich in Wolfring und damit quasi ums Eck, so dass wir natürlich des Öfteren in Kontakt waren. Nun hat sich die Situation ergeben, dass Felix mit seinen Einsatzzeiten in Ettmannsdorf unzufrieden war und wir diese Chance natürlich nutzen wollten. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv und wir freuen uns, dass Felix wieder 'zuhause' spielt“, erklärt Dürnsrichts Spielertrainer Sebastian Bauer, der seine Mannschaft letzte Woche mit einem Dreierpack zum 3:2-Auftaktsieg gegen Detag Wernberg führte. Bauer freut sich auf einen „Unterschiedsspieler, der uns durch seine höherklassige Erfahrung sofort weiterhelfen wird“.



In eine ähnliche Kerbe schlägt DJK-Abteilungsleiter Christian Adler: „Felix haben wir zurückgeholt, weil er vor seinem Wechsel zu Ettmannsdorf ein DJK-Spieler war und weil wir wissen, welche Stärken er hat. Ich habe seit meinem Antritt als Abteilungsleiter immer den Kontakt zu Felix gehalten, ihm auch in schwierigen Zeiten – er war ja zweimal schwer verletzt – immer Mut zugesprochen und Hilfe angeboten, wenn es nötig wäre. Jetzt war es eben so, dass Felix mit seiner Situation in Ettmannsdorf nicht mehr zufrieden war. Im Gespräch mit der Abteilungsleitung und Sebastian Bauer sagte Felix, dass er sich eine Rückkehr zu uns wünschen würde. Wir mussten nicht lange überlegen und wollten das so schnell wie möglich umsetzen“, berichtet der Funktionär, der von einer sofortigen sportlichen Verstärkung ausgeht: „Mit Felix bekommen wir einen sehr guten, jungen und dynamischen Mittelfeldspieler, der sich auch schon höherklassig bewiesen hat. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar und gibt unserer Mannschaft mehr Breite und Qualität.“