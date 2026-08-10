Dürnsricht jetzt alleiniger Erster – Detag sticht last-minute zu

Das weiter punktlose Tabellenschlusslicht SV Erzhäuser-Windmais (links) blieb gegen Kemnath a.B. chancenlos. – Foto: Thomas Schneider

In der Kreisliga West sorgt die DJK Dürnsricht-Wolfring weiter für Furore. Die Mannen um Spielertrainer Sebastian Bauer feierten beim 4:2 in Stulln den vierten Sieg im vierten Spiel. Weil der SC Katzdorf tags zuvor beim TSV Detag Wernberg nur 2:2 spielte und erstmals Federn ließ, grüßt die DJK jetzt als alleiniger Spitzenreiter. Im Tabellenkeller warten der TSV Stulln, der FC OVI-Teunz, die SG Silbersee und Aufsteiger SV Erzhäuser-Windmais nach wie vor auf den ersten Saisonsieg.



Abermals musste sich der SV Erzhäuser-Windmais geschlagen geben. Der angereiste SV Kemnath a.B. heimste vor 120 Zuschauern am Freitagabend die Punkte ein. Mit einem Elfmeter, versenkt von Alexander Grill, gingen die Gäste in der 24. Minute in Führung, der Torschütze legte in der 25. Minute noch einen Treffer drauf und Jan Kasseckert (30.) brachte den Halbzeitstand auf 3:0 für den SV Kemnath a.B.. In der 70. Minute erhöhte Andreas Plank und Jan Kasseckert netzte in der 82. Minute zum 5:0 für die Gäste ein, was ihnen die klare Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Xaver Block, Lukas Höcherl, Jonathan Block







Eine Heimniederlage erlebten auch die 300 Fans beim TSV Stulln mit. Die Punkte sicherte sich die angereiste DJK Dürnsricht-Wolfring, die nun alleiniger Tabellenführer ist. Patrick Lippert erzielte in der 19. Minute den ersten Treffer für die Gäste, Felix Wifling erhöhte in der 43. Minute und Sebastian Bauer schob in der 47. Minute zum 3:0 für die DJK Dürnsricht-Wolfring ein. In der 67. Minute konnten auch die Hausherren der Partie, durch Fabian Schieber eine Chance verwerten. Die Nachspielzeit nutzte Felix Wifling (90.+3.) um für die DJK weiter auszubauen, doch ein Elfmeter für die Hausherren sorgte für 2:4 in der 90.+6. Minute durch Wilhelm Frank. Zu guter Letzt sah Bastian Graßmann (90.+9., Dürnsricht) noch die Ampelkarte. Schiedsrichter: Ulrich Bayerlein, Matthias Pielmeier, Richard Kerscher







Die Punkte auswärts sicherte sich am vierten Spieltag auch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II, der vor 100 Zuschauern über die SG Silbersee 08 triumphierte. In Front gingen die Hausherren der Partie durch Dominik Voith in der sechsten Spielminute, dann kamen die Gäste zur Chancenverwertung, Lukas Jobst erzielte in der zwölften Spielminute den Ausgleich und brachte in der 36. Minute den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II in Führung. In der zweiten Hälfte netzte Jonas Altmann zum 3:1 ein (54.) und mit dem Eigentor von Franz Zilk in der 87. Minute ging der Dreier klar an die Gäste. Schiedsrichter: Nicholas Hammer, Josef Baier, Finn Mehrer







Mit einem Remis gingen der TSV Detag Wernberg und der SC Katzdorf vor 180 Besuchern vom Platz. Bereits in der dritten Spielminute netzte David Weiß für den SC Katzdorf ein und erhöhte in der 15. Minute zum 2:0 für die Gäste, doch Florian Weiß verkürzte in der 37. Minute zugunsten der Hausherren und Sebastian Hägler nutzte die Nachspielzeit (90.+2.) um für den TSV Detag Wernberg den Ausgleich zu erzielen. Durch eine rote Karte in der Nachspielzeit für Alexander Heider (90.+2.) durften die Gastgeber in Unterzahl gehen. Schiedsrichter: Stefan Grau, Andreas Fleißer, Franz Bucher













Der SV Trisching setzte sich am vierten Spieltag knapp vor 150 Zuschauern gegen den FC OVI-Teunz auf heimischem Terrain durch. Nach nur fünf Minuten brachte Lukas Sebald die Gastgeber in Führung, doch ein Eigentor von Phillipp Magerl stand es in der 13. Spielminute 1:1. Lukas Sebald konnte in der 84. Minute dann den Siegestreffer für den SV Trisching erzielen, was ihnen die Maximalausbeute einbrachte. Schiedsrichter: Marie Gamperl, Lukas Balk, Andreas Schwan







Knapp den Heimdreier konnte der 1. FC Schmidgaden vor 220 Schaulustigen gegen den SV Haselbach erzielen. In der 26. Minute erzielte Andreas Merl das 1:0 für den SV Haselbach, doch Leon Pennerstorfer glich in der 40. Minute für die Hausherren aus und sicherte in der 84. Minute durch den Siegestreffer den Heimdreier für den 1. FC Schmidgaden. Eine rote Karte gab es für Josef Wifling (86.) von den Gästen, was am Spielstand nichts mehr änderte. Schiedsrichter: Ralph Schwarzfischer, Julien Popko, Richard Kerscher







1:1 unentschieden trennten sich am Sonntag der SV Diendorf und der SV Bernried. Vladimir Cech brachte die Gäste in der 37. Minute in Front, dann glich Christopher Burggraf in der 63. Minute aus. Weitere Chanchen konnten in der Partie nicht verwertet werden, was somit beiden Kontrahenten einen Punkt einbrachte. Schiedsrichter: Josef Baier, Heinrich Kurzendorfer, Franz Bucher