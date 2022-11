Dürnauer Kantersieg leider von Verletzung überschattet

Nach dem deutlichen Sieg gegen Ebersbach erhoffte man sich am vergangenen Dienstag ein spannendes Derby daheim auf unserem Zeller Berg und dem Favoriten aus Dürnau wenigstens ein paar Punkte abzuknöpfen. Doch schnell war klar, dass sich das die Gäste nicht gefallen lassen würden. Bereits wenige Sekunden nach Anpfiff zeigte der Unparteiische auf den Punkt und gab einen äußerst umstrittenen Elfmeter, der von M. Rieker verwandelt wurde. Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel, welches völlig von Dürnau dominiert wurde, was von einer äußerst schwachen Leistung der Zeller unterstützt wurde. Es spielte hier nur eine Mannschaft und so fielen auch in der ersten Halbzeit noch fünf weitere Tore zum 0:6 Halbzeitstand. Leider kam es zu einer sehr unschönen Szene, als sich der Dürnauer Leo Artes ohne Gegnereinwirkung eine Verletzung zuzog und leider vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Wir wünschen dir natürliche nur das Beste und eine schnelle Genesung.

Die zweite Hälfte lief glücklicherweise verletzungsfrei ab, allerdings war der Spielverlauf unverändert. Durch viele lange Bälle wurde Dürnau immer wieder gefährlich und die Zeller Defensive musste zusehen, wie ein Tor nach dem anderen fiel und es somit, nach dem Ehrentreffer von Ideal Nikci, zum 1:11 Endstand kam.

Jetzt gilt es für Coach Juraj Paulik diese Niederlage zu verdauen und gegen den nächsten Gegner aus Neidlingen wieder eine ganz andere Leistung aus seinen Jungs rauszuholen.