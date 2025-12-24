„Dürfte eins der größten Hallenturniere werden“

Nachdem im Vorjahr wieder Landesligisten teilnahmen und Rasensport Brand sowie Sportfreunde Düren überraschend schon in der Gruppenphase scheiterten (dabei wurde Düren mit identischem Kader Zweiter des Aachener Hallencups), griffen die Organisatoren jetzt noch eine Etage höher – ins Regal der Mittelrheinliga. So treten erstmals seit 2011 (damals gehörte Germania Dürwiß dazu) wieder Teams aus der höchsten Amateurklasse bei einem Eschweiler Turnier an – mit dem Tabellenvierten VfL Vichttal und dem letztjährigen Regionalligisten 1. FC Düren.



Spieler aus dem Fernsehen

Mit Sinan Ak, Yassine Ali Gnondi (Vichttal), Ali Alawie, Yannick Marko und Philipp Simon (Düren) haben die Mittelrheinligisten Spieler in ihren Reihen, die bei den TV-Hallenfußball-Formaten „Baller League“ und „Icon League“ mitmischen. Vichttals Co-Trainer, der Eschweiler Sanjin Talic, sagt klar: „Wir wollen unsere Energie und unser Tempo auch in die Halle übertragen und beim dem top besetzten Turnier unserer Favoritenrolle gerecht werden.“ Dürens Trainer Luca Lausberg meldet ebenfalls Ambitonen an: „Der Raiffeisen-Cup genießt einen exzellenten Ruf, ist hervorragend organisiert. Mit technisch versiertem Fußball möchten wir möglichst weit kommen.“ Drei namhafte Bezirksligisten sind ebenfalls für die Endrunde gesetzt: Der Tabellendritte Kohlscheider BC, der -vierte Falke Bergrath und SG Stolberg. Hinzu kommen drei Teams, die sich über die Vorrunde der Kreisligisten qualifizieren.



Die Vorrunde besitzt ebenfalls großen sportlichen Reiz, denn sie gleicht einer Eschweiler Stadtmeisterschaft (sieben Teams aus der Indestadt plus Sparta Bardenberg). Der SC Berger Preuß würde gerne wieder in die Endrunde einziehen. Beim Titelverteidiger weiß man noch genau, wie reizvoll es ist, sich mit höherklassigen Teams zu messen und diese mit der Unterstützung eines sensationsgierigen Publikums emotional zu schlagen. „Dafür müssen wir erstmal weiterkommen und eine gute Vorrunde spielen“, weiß Trainer Rafael Wolff.



Cheerleader und mehr Specials

Der Rahmen des Raiffeisen-Cups hebt sich in besonderem Maße ab: Zum Jubiläum hat sich die Turnierleitung um Tim Schmitz einiges einfallen lassen. Historische Aushänge im Vorraum aus dem Nachlass des verstorbenen Gründervaters Willi Greven erinnern an drei Jahrzehnte Turniergeschichte. Einen Schirmherrn gibt es diesmal nicht – stattdessen treten mehrere frühere Schirmherren am Sonntag bei einem unterhaltsamen Neunmeterschießen gegeneinander an. Die Cheerleader der ESG-Handballer begleiten die Teamvorstellungen in der Endrunde und bringen zusätzliche Atmosphäre in die Halle. Zudem wurde eine neue Form der Siegerehrung vorbereitet. „Mit diesen Specials und diesem Teilnehmerfeld dürfte der Sonntag einer der größten Hallenfußballtage werden, die Eschweiler je gesehen hat“, vermuten die Organisatoren mit großer Vorfreude.



Am Tag danach sind alle 2. und 3. Mannschaften aus Eschweiler dran. Der Fuchs-Cup, benannt nach dem Maskottchen der Bausparkasse Schwäbisch Hall, gilt als Stadtmeisterschaft der Reserveteams. Vorjahressieger FC Eschweiler II und der einzige „Gast“ Germania Freund II aus Aachen haben auf dem Papier die besten Karten. „In der Halle kann man aber nie wissen. Hauptsache Spaß am Fußball“, meint Tobias Wirtz vom FCE II. Den werden ganz sicher auch die Zuschauer haben, die an den Raiffeisen-Cup-Tagen wegen der Hallengröße (keine Stehplätze) möglichst früh erscheinen sollten.



Vorrunde Raiffeisen-Cup,

Samstag, 27.12., ab 16:00 Uhr

Gruppe A: Rhenania Eschweiler, SC Berger Preuß, Sparta Bardenberg, FV Eschweiler;

Gruppe B: Rhenania Lohn, FC Eschweiler, Sportfreunde Hehlrath, SV St. Jöris.

Endrunde Raiffeisen-Cup,

Sonntag, 28.12., ab 14:00 Uhr

Gruppe A: Falke Bergrath, Kohlscheider BC, VfL Vichttal, Sieger Vorrundengruppe A;

Gruppe B: 1. FC Düren, SG Stolberg, Sieger Vorrundengruppe B, Bester Zweiter der Vorrunde.

Fuchs-Cup,

Montag, 29.12., ab 17:45 Uhr

Gruppe A: SV St. Jöris II, Rhenania Lohn II, FC Eschweiler II, Sportfreunde Hehlrath II;

Gruppe B: SC Berger Preuß II, FC Eschweiler III, Germania Freund II, Falke Bergrath II.