"Dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen lassen"

Ziel war es, für uns als Mannschaft, bis zum Winter in einer Position zu sein in der wir realistische Chancen haben die Klasse zu halten. Uns war klar, dass es eine enge Landesliga werden wird mit vielen Teams, die um den Klassenerhalt kämpfen müssen. Dass es jetzt bereits ab Platz 7 alles so nah beieinander ist, übertrifft diese Erwartung natürlich nochmal deutlich. Mit unserem Schlussspurt vor der Winterpause sind wir sehr, sehr zufrieden.

Was unsere Erwartungen – sowohl an die Einzelspieler, als auch an das ganze junge Team angeht – wurden diese klar von den Jungs übertroffen. Das war aber auch tatsächlich nötig, um am Ende über dem Strich überwintern zu können. Das heißt aber auch für unsere Rückrunde, dass es genauso weitergehen muss. Dass wir als Team hart arbeiten und die Jungs sich individuell, Stück für Stück, weiterentwickeln müssen. Nur dann können wir uns in Richtung der einstelligen Tabellenregion festsetzen.

Es gibt zwei sehr erfreuliche Neuigkeiten bei uns in der Winterpause. Zum einen, dass doch einige der länger verletzten Spieler zur Rückrundenvorbereitung wieder ins Training einsteigen können. Da freuen wir uns, dass Inaki Betzold und Jonas Gimber wieder zurück sind. Zum anderen, dass wir doch einige Neuzugänge im Winter dazu gewinnen konnten. Wir haben eine super Truppe, die einen tollen Job gemacht hat, aber mit Sicherheit nicht den tiefsten Kader in der Landesliga. Uns da in der Spitze und der Breite nochmal verstärken zu können, war ein wichtiger Schritt. Hier freuen wir uns auf Kimi Fetzer, Fabio Jochmann, Matthias Wiggers, Nemo Tiarks und auf Jannik Jörns.

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Einige Dinge sind so gekommen wie man es erwarten konnte. Vor allem wenn man nach ganz oben in der Tabelle schaut, aber auch in die große Gruppe in der unteren Hälfte. Ein, zwei Teams sind dann aber doch positive Überraschungen für uns. Zu nennen ist hier Eppelheim. Dass das eine super Truppe ist, die tollen Fußball spielt, war vorher schon klar. Aber dass sie so konstant punkten und sich oben so festsetzen können, war nicht zu erwarten. Und dass Lobbach sich so ein Polster erarbeitet hat und auf Platz 6 überwintert, ist auch eine kleine Überraschung und eine super starke Leistung!

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Ziel Nummer eins bleibt ganz klar der Klassenerhalt. Da dürfen wir uns auch nicht von unserem Schlussspurt und Platz 10 in Sicherheit wiegen lassen, sondern müssen klar erkennen, dass wir wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag mit im Abstiegskampf stecken werden. Es werden diese Saison unfassbar viel Punkte nötig sein um die Klasse sicher, ohne Relegation, halten zu können. Da darf man sich keine Schwächephase erlauben und muss permanent am Start sein. Das werden die anderen nämlich auch. Und da sind viele Teams, Spieler und Trainer dabei, die schon Erfahrung im Bereich Abstiegskampf haben. Das fehlt unserem jungen Team natürlich. Fußballerisch sind wir überzeugt, dass wir das schaffen können. Wenn wir uns weiterentwickeln, die Neuzugänge gut integrieren und volle Power gehen, sind wir überzeugt, auch noch einen besseren Punktedurchschnitt erreichen zu können. Vielleicht können wir dann sogar noch den ein oder anderen Tabellenplatz gut machen, aber es geht eben nicht nur ums Fußballerische, sondern auch um die mentale Komponente. Gerade gegen Ende der Saison, wenn es um jeden Punkt geht und der Druck weiter steigt. Das wird sicher eine Herausforderung für uns. Da werden wir versuchen die Jungs in vielen Gesprächen unter der Woche optimal auf die Spiele vorzubereiten, damit sie ihr Optimum abrufen können.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Während der Saison ist man ja häufig selbst sehr an die eigenen Spiele gebunden und hat weniger Zeit als man vielleicht gerne hätte, um sich Spiele aus dem Profibereich anschauen zu können. Deshalb ist die WM immer eine tolle Gelegenheit sich Spiele auf Top-Level anzuschauen und sich eventuell auch das ein oder andere mitzunehmen. Insgesamt bin ich ein riesiger Fan von Julian Nagelsmann und absolut davon überzeugt, dass die Nationalmannschaft bei dem Turnier eine gute Rolle spielen kann. Wir drücken natürlich die Daumen und hoffen auf den Titel für Deutschland.