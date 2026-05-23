„Dürfen uns nicht auf Wittlich verlassen“

Droht dem SV Zeltingen-Rachtig der zweite Abstieg in Folge? Diese Frage beschäftigt derzeit Fans, Verantwortliche Mannschaft und Trainerteam der Moselaner gleichermaßen.
Im Vorjahr waren die Blau-Weißen mit nur vier Punkten als Tabellenletzter sang- und klanglos aus der Bezirksliga abgestiegen. Nach dem vergangenen Spieltag spitzte sich die Lage erneut zu, obwohl man dem Spitzenteam SG Laufeld/Buchholz ein spektakuläres 5:5 abrang. Der Grund: Die auf dem ersten Abstiegsrang stehende SG Altrich/Wengerohr-Bombogen gewann gleichzeitig mit 6:2 gegen Absteiger SG Mont Royal Kröv und verkürzte den Rückstand auf Zeltingen auf zwei Punkte.
Trainer Marius Herrmann wirkte nach der Partie gegen Laufeld geknickt. Besonders die aus Zeltinger Sicht zu lange Nachspielzeit ärgerte ihn. „Wir haben da den sicheren Klassenerhalt verspielt. So kam Laufeld durch Steven Koch mit einer Art Bogenlampe noch zum 5:5-Ausgleich. Da haben wir nicht konsequent und sauber verteidigt und waren nicht hundertprozentig wach“, berichtet der Zeltinger Coach.
Dabei hatte der vor zwei Wochen reaktivierte Florian Blesius erst in der 86. Minute das 5:4 erzielt. „Es ist so viel passiert in diesem Spiel. Laufeld hat hoch gestanden. So sind wir einige Male in Überzahlsituationen auf deren Tor zugelaufen und hatten ein paar hundertprozentige Chancen“, sagt Herrmann. „Wir haben 1:3 zurückgelegen. Wie wir dann zurückgekommen sind und zweimal in Führung gegangen sind, war schon bemerkenswert.“
Warum seine Mannschaft überhaupt noch einmal in den Abstiegsstrudel geraten ist, weiß er genau: „Wir sind im Umbruch und noch nicht so clever und erfahren. Fußballerisch gehören wir in die A-Liga. Doch erstens fehlt uns die Konsequenz im Abschluss und zweitens verteidigen wir zu fehlerhaft.“
Die Ausgangslage vor dem letzten Spieltag spricht zumindest leicht für Zeltingen. Altrich muss beim Tabellenführer SV Wittlich gewinnen, um noch vorbeiziehen zu können. „Von der Papierform her haben wir die einfachere Aufgabe bei der SG Herforst. Doch wir wissen, dass es dort immer schwer ist, auch wenn sie schon seit Wochen gerettet sind. Wir dürfen uns nicht auf Wittlich verlassen“, sagt Herrmann und ergänzt: „Wir können den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen.“
Auf taktische Experimente will der 34-Jährige verzichten und stattdessen auf Einstellung und mannschaftliche Geschlossenheit setzen. „Zuletzt hatten wir 19 Leute im Training. Wir bereiten uns intensiv auf das Spiel vor.“ Nun brauche es vor allem Laufbereitschaft, einen klaren Kopf und mutige Entscheidungen. Herrmann wird unabhängig von der Ligazugehörigkeit auch in der kommenden Saison Trainer bleiben.
Als neuer Assistenztrainer steht ihm künftig Thorsten Jakobs zur Seite. Der gebürtige Zeltinger arbeitet im Fitnessbereich und betreibt in Bernkastel-Kues ein eigenes Gym. Auch der Kader bleibt weitgehend zusammen. Als Neuzugänge stehen bislang Torben Melcher vom B15-Ligisten FC Traben-Trarbach sowie der aus der A-Jugend aufrückende Tobias Dietz fest. Melcher ist als Innenverteidiger oder auf der Sechserposition eingeplant. Dietz, jüngerer Bruder der bereits in der Mannschaft aktiven Yannik und Julian Dietz, gilt als Option für die offensive Außenbahn.