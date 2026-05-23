„Dürfen uns nicht auf Wittlich verlassen“ Kreisliga A9: Vor dem letzten Spieltag muss der SV Zeltingen-Rachtig noch um den Klassenverbleib bangen. Was jetzt wichtig ist, weiß Trainer Marius Herrmann. von Lutz Schinköth · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Marius Herrmann und der von ihm trainierte SV Zeltingen-Rachtig muss am letzten Spieltag noch um den Klassenverbleib bangen. – Foto: FuPa/Verein

Droht dem SV Zeltingen-Rachtig der zweite Abstieg in Folge? Diese Frage beschäftigt derzeit Fans, Verantwortliche Mannschaft und Trainerteam der Moselaner gleichermaßen.

Im Vorjahr waren die Blau-Weißen mit nur vier Punkten als Tabellenletzter sang- und klanglos aus der Bezirksliga abgestiegen. Nach dem vergangenen Spieltag spitzte sich die Lage erneut zu, obwohl man dem Spitzenteam SG Laufeld/Buchholz ein spektakuläres 5:5 abrang. Der Grund: Die auf dem ersten Abstiegsrang stehende SG Altrich/Wengerohr-Bombogen gewann gleichzeitig mit 6:2 gegen Absteiger SG Mont Royal Kröv und verkürzte den Rückstand auf Zeltingen auf zwei Punkte. Trainer Marius Herrmann wirkte nach der Partie gegen Laufeld geknickt. Besonders die aus Zeltinger Sicht zu lange Nachspielzeit ärgerte ihn. „Wir haben da den sicheren Klassenerhalt verspielt. So kam Laufeld durch Steven Koch mit einer Art Bogenlampe noch zum 5:5-Ausgleich. Da haben wir nicht konsequent und sauber verteidigt und waren nicht hundertprozentig wach“, berichtet der Zeltinger Coach.

Dabei hatte der vor zwei Wochen reaktivierte Florian Blesius erst in der 86. Minute das 5:4 erzielt. „Es ist so viel passiert in diesem Spiel. Laufeld hat hoch gestanden. So sind wir einige Male in Überzahlsituationen auf deren Tor zugelaufen und hatten ein paar hundertprozentige Chancen“, sagt Herrmann. „Wir haben 1:3 zurückgelegen. Wie wir dann zurückgekommen sind und zweimal in Führung gegangen sind, war schon bemerkenswert.“ Warum seine Mannschaft überhaupt noch einmal in den Abstiegsstrudel geraten ist, weiß er genau: „Wir sind im Umbruch und noch nicht so clever und erfahren. Fußballerisch gehören wir in die A-Liga. Doch erstens fehlt uns die Konsequenz im Abschluss und zweitens verteidigen wir zu fehlerhaft.“