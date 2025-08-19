„Dürfen nicht auf die Tabelle schauen“ ‒ Angeschlagener FCD fährt zum Kellerkind

Beim Trip nach Hauzenberg setzen die Deisenhofener auf Geschlossenheit. Sorgen machen die Langzeitverletzten im Mittelfeld.
Auf den ersten Blick sieht es nach astreinem Kellerduell aus: Der FC Sturm Hauzenberg empfängt heute um 19.30 Uhr als Schlusslicht der Bayernliga Süd den FC Deisenhofen, der als Elfter nur einen Punkt vor einem Relegationsplatz liegt. Andreas Pummer würde diesen Blick seinen Spielern allerdings am liebsten verbieten: „Wir dürfen nicht auf die Tabelle schauen“, sagt der FCD-Coach. Schließlich sei das Bild ja auch schief: „Wir haben ein Spiel weniger.“
Tatsächlich haben die Blauhemden ihre turnusgemäße Pause aufgrund des 17er-Feldes schon hinter sich, sie hatten zudem ein hartes Startprogramm. Trotzdem weiß auch der Trainer um die Bedeutung des späten Ausgleichs von Noah Semmler zum 1:1 am Samstag gegen den als Spitzenreiter angereisten TSV Landsberg, nachdem sein Team davor schon mit dem 1:4 in Kirchanschöring Federn lassen musste: „Es war schon wichtig, dass wir nicht zwei Spiele hintereinander verloren haben.“ Gleich hinten rein zu rutschen wäre nicht die optimale Voraussetzung, um die vielen FCD-Talente in Ruhe zu entwickeln.
Immerhin konnte Pummer positiv verbuchen, dass seine Mannschaft gegen ein Spitzenteam bis zuletzt an die Chance glaubte und diese auch nutzte, als sie sich ergab. Vor dem Ausgleich zeigte zudem Florian Schmid seinen Wert fürs Team. Der Rückkehrer von der SpVgg Unterhaching blieb spielerisch weitgehend unauffällig, war aber ein kämpferisches Vorbild. „Er hat unheimlich viel gearbeitet für die Mannschaft“, lobte Pummer. Und dann ließ der 25-Jährige eben doch einmal seine Sonderklasse aufblitzen, als er geistesgegenwärtig die Situation erkannte und ideal auf Georg Jungkunz passte, der wiederum den coolen Schützen Semmler stark bediente.
Da sah man das spielerische Vermögen, das man vom FC Deisenhofen seit Jahren gewohnt ist, das derzeit aber auch deshalb schwierig abzurufen ist, weil mit den Langzeitverletzten Björn Jost und Stephan Kopp sowie Yasin Yilmaz enorm viel Qualität und Erfahrung im Zentrum abgeht. „Im Mittelfeld fehlt unser Herz“, so Pummer, der Yilmaz zuletzt wenigstens stets als Joker bringen konnte, einen Startelf-Einsatz des Ex-Profis allerdings noch nicht für sinnvoll hält: „Bei ihm wird es von Woche zu Woche besser, aber wir müssen schauen, dass wir nicht überpacen.“
Dass die Blauhemden bereit sind, sich in dieser Phase durchzukämpfen, haben sie gegen Landsberg bewiesen. Die anstehende Englische Woche, die sie am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen den TSV Nördlingen beenden werden, sollten sie nutzen, um auch das Tabellenbild in gewünschter Weise zu korrigieren. Der Aufsteiger aus Hauzenberg sieht wie der ideale Aufbaugegner aus: Null Punkte, 0:11 Tore. Aber das Klassement interessiert Pummer auch in diesem Punkt nicht. Er schaut lieber aufs eigene Team, das die zuletzt positiven Faktoren stabilisieren und die Schwächen ausmerzen soll: „Vom Aufbau- und Übergangsspiel her war es gegen Landsberg ordentlich. Aber die letzten Pässe waren zu schlampig. Die müssen wir besser bringen. Und wir müssen die Standards besser verteidigen.“ Das alles unter schwierigen Rahmenbedingungen im Landkreis Passau, wie Pummer zu bedenken gibt: „Nach Hauzenberg sind es mindestens zweieinhalb Stunden Fahrt und das unter der Woche.“