„Dürfen jetzt keinen Meter weniger laufen“ – Unterhaching II kann den großen Preis gewinnen

In der Relegation zur Fußball-Bayernliga hat die SpVgg Unterhaching II ihre Hausaufgaben gemacht und jetzt kann sie den großen Preis gewinnen. Gegen DJK Gebenbach aus der Bayernliga Nord geht es im Heimspiel (Mittwoch, 18.30 Uhr, Sportpark Neuried) und dann auswärts (Samstag, 16 Uhr) für beide Teams um den Klassenerhalt.

Die Hachinger bleiben sich treu, auch jetzt nach dem Saisonende der Ersten Mannschaft. Von oben wird es keine Aushilfen geben für das Team, welches mit Verstärkung aus der U19 in den ersten Relegationsspielen einen breiten Kader hatte. „Wir konnten zuletzt nicht so oft wechseln, wie wir gerne gewechselt hätten“, sagt Trainer Marc Endres. In der Saison war das nicht immer so.

Fast identischer Punkteschnitt

Sportlich liegen die beiden Vereine in der Statistik nicht weit auseinander. Haching II wurde in der Bayernliga Süd Vorletzter mit 31 Punkten in 32 Spielen. Gebenbach kam auf dem drittletzten Rang der Bayernliga Nord mit 35 Zählern nach 34 Spielen. Mit einem fast identischen Punkteschnitt konnten sich beide Teams schon länger auf die Relegation vorbereiten. Dort setzten sich die Unterhachinger überzeugend durch gegen den Landesligisten Luhe-Wildenau mit 0:0 auswärts und 2:0 zu Hause. Gebenbach drehte eine 1:2-Heimniederlage gegen den Bayernligisten Ammerthal mit einem 2:0 auswärts und dem entscheidenden Tor in der Nachspielzeit um. Hachings Trainer sieht die Chancen bei 50:50.

„Wir wissen nichts über den Gegner“, sagt Marc Endres, der weiter nur auf seine Mannschaft schaut. Er betont, dass seine Mannschaft nur wieder die gleichen Leistungen bringen muss wie in der ersten Relegationsrunde sowie den letzten Ligapartien. Von den letzten sieben Partien hat man nur einmal verloren und das war durch ein Tor in letzter Minute bei Meister Memmingen.

Der Hachinger Trainer sagt vor dem Heimspiel, dass er auch mit einem Unentschieden gut leben kann. Ein knapper Sieg könnte die Gefahr beinhalten, dass man in Gebenbach mit dem Gefühl einläuft, einen Vorsprung verwalten zu können. Endres sieht seine Aufgabe eher darin, seine jungen Kicker auf dem Boden zu halten: „Wir dürfen jetzt keinen Meter weniger laufen, denn wir haben noch nichts erreicht.“ Vor allem in Gebenbach wird man beim alles entscheidenden Rückspiel ein dickes Brett zu bohren haben. Die Oberpfälzer hatten in der ersten Relegationsrunde beim Heimspiel 1500 Zuschauer und das dürften nun noch einmal mehr werden. (nb)

SpVgg Unterhaching II: Martini (Scherger), Böhnke, Martens, Zimmermann, Erlmann, Lautenbacher, Leitl, Markulin, Girtler, Hannemann, Schmid.