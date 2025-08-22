"Dürfen den Gegner trotz seines Tabellenplatzes nicht unterschätzen"

Die personelle Lage hat sich im Vergleich zur Vorwoche entspannt. Mit Mujo Taric, der seine Verletzung auskuriert hat, und Niklas Pieper, der ins Team zurückkehrt, kann Arikoglu nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Beim Abschlusstraining am Freitag wird sich dann final zeigen, wie der Kader für Sonntag aussieht“, so der Coach.

Sportlich weiß man in Bleckenstedt, dass das Spiel trotz der klaren Favoritenrolle kein Selbstläufer wird. „Wichtig wird sein, dass wir von Anfang an konzentriert sind, die Zweikämpfe annehmen und unser Tempo hochhalten. Wir dürfen den Gegner trotz seines Tabellenplatzes keinesfalls unterschätzen und müssen unsere Chancen eiskalt nutzen“, betont Arikoglu. Bleckenstedt will den dritten Sieg der Saison gegen den noch punktlosen Gegner einfahren..

Der Matchplan ist klar: kontrolliertes Auftreten, früh Druck machen und zielstrebig auf Sieg spielen. „Wenn wir kompakt stehen und offensiv konsequent agieren, haben wir beste Voraussetzungen, die nächsten Punkte einzufahren“, gibt der Trainer die Marschroute vor.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 15.00 Uhr