Dürens Serie endet in Königsdorf

Den 1. FC Düren hat es dann doch noch einmal erwischt. Nach einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage in der Fußball-Mittelrheinliga kassierte der FCD am Sonntag eine 0:2-Pleite beim TuS Blau-Weiß Königsdorf. „Wir hätten es nicht verdient gehabt, etwas Zählbares mitzunehmen. Es war ein sehr zerfahrenes Spiel“, berichtete Dürens Coach Luca Lausberg. „Königsdorf hatte in den 90 Minuten zwei Torabschlüsse. Wir ebenfalls, die aber nicht gefährlich waren“, ergänzte der 31-Jährige.

In Durchgang eins erzielte Yannik Lamberz nach einem Dürener Klärungsversuch das 1:0 für die Hausherren. Aus rund 20 Metern nagelte der Mittelfeldspieler die Kugel platziert flach ins rechte Eck (37. Minute). Zuvor hatte Philipp Simon mit einem Schuss das Ziel deutlich verfehlt (15.). Rund zehn Minuten vor dem Abpfiff legte Taimu Nonaka das umjubelte 2:0 für die Gastgeber nach (81.).

„Zu diesem Zeitpunkt haben wir hinten schon ein bisschen aufgemacht. In Höhe der Mittellinie haben wir dann einen Zweikampf verloren und die Königsdorfer sind in Überzahl auf unser Tor zugelaufen“, erläuterte Lausberg, der den Blick direkt nach vorne richtete: „Wir sind schon sehr enttäuscht, weil wir uns etwas in Königsdorf ausgerechnet hatten. Die Stimmung war entsprechend nicht die beste. Wir werden uns jetzt schütteln und kommende Woche gegen Eintracht Hohkeppel erneut angreifen.“