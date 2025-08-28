Dürener Derby: "Für den Dürener Fußball ein echtes Highlight“

Die Mittelrheinliga startet mit einem brisanten Derby: Am Sonntag empfangen die Sportfreunde Düren den Rivalen 1. FC Düren. Während die Sportfreunde als Meister der Landesliga Staffel 2 den Aufstieg feierten, geht der 1. FC Düren nach dem Abstieg aus der Regionalliga einen Schritt zurück. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel gleich zum Auftakt – und für den Dürener Fußball ein echtes Highlight.

"Wir gehen mit viel Respekt in das Spiel gegen die Sportfreunde, aber auch mit Vorfreude und Selbstvertrauen“, sagt Luca Lausburg, Trainer des 1. FC Düren. „Die Sportfreunde haben eine eingespielte Mannschaft und sicherlich noch eine gewisse Euphorie durch den Aufstieg. Für den Dürener Fußball ist diese Partie sicherlich ein Highlight. Wir möchten unser Spiel auf den Platz bringen und uns durch positive Momente in das Spiel arbeiten.“

Die Vorbereitung bewertet er insgesamt positiv, auch wenn es Schwankungen gab: „Das Spiel gegen die Alemannia haben wir genossen. Die erste Halbzeit gegen Alemannia Aachen im Mittelrheinpokal gibt uns Mut für unsere weiteren Schritte, das Positive wollen wir mitnehmen. In der Woche nach dem Pokalspiel hat man schon einen kleinen Spannungsabfall bemerkt, das ist aber glaube ich auch nachvollziehbar. Wichtig war, dass wir am Dienstag den Fokus wieder gefunden haben und bereiten uns nun akribisch auf das Derby vor.“

Personell gibt es noch Fragezeichen, da sich ein Magen-Darm-Virus in der Kabine breit gemacht hat. "Wir hoffen natürlich, dass bis Sonntag alle Spieler im Vollbesitz ihrer Kräfte sind", so Lausburg abschließend.

Demircan: "Die richtige Mischung erwischen"

Auch bei den Sportfreunden Düren ist die Spannung spürbar. "Die Aufstiegseuphorie war ein bis zwei Wochen noch präsent, aber jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. Das war mir aber klar, deshalb haben wir gut daran getan, ausgiebig zu feiern“, sagt Trainer Marcel Demircan. „Wir müssen die richtige Mischung aus Spaß, Vorfreude und Konzentration erwischen. Dann kann es ein geiler Nachmittag werden.“

Die Vorbereitung verlief nicht zu 100 Prozent nach dem Geschmack des 36-Jährigen, denn man sei noch nicht da, wo man schon gerne wäre. "Es hat sich noch keine klare Startelf herauskristallisiert. Wir haben eine Menge ausprobiert, sowohl personell als auch taktisch. Also in meinem Kopf arbeitet es permanent. Ich bin froh, wenn der Schiri am Sonntag endlich anpfeift.“

Auch personell ist nicht alles optimal, denn neben Peer Iven, der gerade erst wieder fit geworden ist, ist auch der Einsatz von Gerrit Klepgen noch fraglich. Sicher fehlen wird der gesperrte Tobi Frohn. "Das ist zwar nicht gut, nimmt mir aber schon mal drei schwere Entscheidungen ab", so Demircan mit einem Augenzwinkern und fügt hinzu: "Ich hoffe, dass die Zuschauer auf ihre Kosten kommen und alle an dem Spiel viel Freude haben werden.“