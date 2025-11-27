Düren zu Gast in Königsdorf: Starke Serie trifft angeknacksten Gegner

Andererseits macht ein Blick in die Auswärtsbilanz der Dürener Hoffnung – der Regionalliga-Absteiger hat auf fremdem Platz erst einen einzigen Sieg eingefahren. Beide Mannschaften hatten am Pokalwochenende spielfrei, was Zeit für Regeneration und Analyse bot.

Ohno: „Die 0:5-Niederlage war hart – aber auch lehrreich“

Königsdorfs Trainer Takahito Ohno sprach offen darüber, wie deutlich die Niederlage in Köln das Team getroffen hat: „Die 0:5-Niederlage war natürlich hart und hat uns die Realität deutlich vor Augen geführt, gleichzeitig aber auch eine wichtige, lehrreiche Erfahrung geliefert.“

Er betonte, dass die Mannschaft die Partie „intensiv genutzt“ habe, um Muster zu erkennen – sowohl für Siege als auch für Niederlagen. Nach einem freien Wochenende sei die Trainingswoche bewusst intensiv gestaltet worden: „Man merkt deutlich, dass alle wieder frisch, fokussiert und belastbar sind.“

Mit Blick auf den Gegner spart Ohno nicht mit Respekt. Düren sei „seit sieben Spielen ungeschlagen und aktuell in einer hervorragenden Verfassung“ – und trotz des Abstiegs weiterhin gespickt mit Spielern, die „auf hohem Niveau eingespielt und qualitativ sehr stark“ sind.

Besonders hebt er Philipp Simon hervor: „Für mich einer der Topspieler der Liga. Ihn in den Griff zu bekommen wird ein Schlüssel sein.“ Auch die Defensive um Nils Schütte sei „gut organisiert“ und mache es jedem Gegner schwer. Für Königsdorf werde es deshalb entscheidend sein, „als Team geschlossen aufzutreten und alles zu investieren“.

Die personelle Lage bleibt angespannt: Entscheidungen werden erst nach dem Abschlusstraining fallen. Ohno ist dennoch optimistisch, „eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz bringen zu können“.

Lausberg erwartet „ein Spiel mit hoher Dynamik und Intensität“

Dürens Trainer Luca Lausberg sieht seine Mannschaft nach dem spielfreien Wochenende gut erholt: „Das Wochenende hat allen gutgetan, und wir gehen nun mit viel Vorfreude und großem Tatendrang in die letzten drei Wochen der Hinrunde.“

Auch er verweist auf die Parallelen beider Mannschaften – insbesondere die junge Altersstruktur. Deshalb rechnet er mit einem Spiel, „in dem beide Teams versuchen werden, Fußball zu spielen“, und in dem es auf technische Sauberkeit und Geduld ankommen wird. Königsdorf verteidige diszipliniert, entsprechend sei es wichtig, die „entstehenden Lücken konsequent zu bespielen“.

Die jüngsten Serien der beiden Mannschaften spielen für Lausberg keine Rolle: „Am Sonntag um 15:30 Uhr zählt es, sich die Punkte erneut hart zu erarbeiten.“

Personell muss Düren lediglich auf Jannis Kuckertz verzichten, der aufgrund einer Gelbsperre fehlt. „Ansonsten sind wir Stand heute in Vollbesetzung unterwegs.“

Königsdorf sucht nach einem Weg aus der Ergebniskrise, Düren möchte seine Serie ausbauen und den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Der Tabellenstand spricht klar für die Gäste – die Auswärtsstatistik aber ebenso deutlich dagegen.