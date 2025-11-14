Düren vor Teil 11 der Fabelserie, Erft mit Aufwind ins Aufsteigerduell

Dreht der TSV zukünftig komplett einsam seine Runden? Derzeit deutet jedenfalls recht wenig darauf hin, dass die mit Abstand stärkste Offensivmaschinerie ins Stocken geraten könnte. Nach zuletzt zwei Niederlagen käme dem SV Weiden ein Erfolgserlebnis jedenfalls gelegen.

Neben dem Tabellenführer ist die JSG Erft aktuell vielleicht das Team der Stunde. Mit teils eindrucksvollen Siegen schossen sich die Schützlinge aus der Abstiegszone und können sich nun noch mehr Luft nach unten verschaffen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die JSG einen Dreier gegen ein nominelles Top-Team schuldig ist. Nach dem Saisonstart konnte man eigentlich denken, dass LöWi sich als solches etabliert, doch verlor mit vier sieglosen Spielen immer mehr den Anschluss nach ganz oben. Setzt sich der jeweilige Trend fort, trennen die beiden Teams nur noch drei Zähler.