Düren vor Teil 11 der Fabelserie, Erft mit Aufwind ins Aufsteigerduell

Die Serie des TSV Düren ist so beeindruckend, dass sie oberhalb der Kreisligen als beinahe unmöglich erscheint. Das letzte Pflichtspiel des Teams von Yunus Kocak liegt jedoch zwei Wochen in der Vergangenheit, so drohen vielleicht anfängliche Startschwierigkeiten gegen den SV Weiden. Dahinter ist Hilal-Maroc Bergheim gegen die Wundertüte des TuS Langerwehe gefordert. Die JSG Erft spielt im Aufsteigerduell gegen den SV Lövenich, der SSV Rot-Weiß Ahrem mit neuem Trainer beim SC Kreuzau.
Dreht der TSV zukünftig komplett einsam seine Runden? Derzeit deutet jedenfalls recht wenig darauf hin, dass die mit Abstand stärkste Offensivmaschinerie ins Stocken geraten könnte. Nach zuletzt zwei Niederlagen käme dem SV Weiden ein Erfolgserlebnis jedenfalls gelegen.
Neben dem Tabellenführer ist die JSG Erft aktuell vielleicht das Team der Stunde. Mit teils eindrucksvollen Siegen schossen sich die Schützlinge aus der Abstiegszone und können sich nun noch mehr Luft nach unten verschaffen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die JSG einen Dreier gegen ein nominelles Top-Team schuldig ist. Nach dem Saisonstart konnte man eigentlich denken, dass LöWi sich als solches etabliert, doch verlor mit vier sieglosen Spielen immer mehr den Anschluss nach ganz oben. Setzt sich der jeweilige Trend fort, trennen die beiden Teams nur noch drei Zähler.
Thomas Frohns ist Geschichte, Frank Joswig soll den SSV nun gegen alle Umstände in der Bezirksliga halten. Gegen den stark aufspielenden Aufsteiger wird es besonders darauf ankommen deren Allzweckwaffe Nico Schröteler aus dem Spiel zu nehmen.
13. Spieltag
30.11.25 SC Germania Erftstadt-Lechenich - SSV Rot-Weiß Ahrem
30.11.25 SC Kreuzau - Horremer SV 1919
30.11.25 TuS Langerwehe - SC 08 Elsdorf
30.11.25 VfL Sindorf - Viktoria Birkesdorf
30.11.25 JSG Erft 01 Euskirchen - Hilal-Maroc Bergheim
30.11.25 SV Rhenania Bessenich 1928 - SG Türkischer SV Düren
30.11.25 SV Weiden 1914/75 - SpVg Frechen 20 II
30.11.25 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - Alemannia Lendersdorf
14. Spieltag
07.12.25 SpVg Frechen 20 II - SV Rhenania Bessenich 1928
07.12.25 SG Türkischer SV Düren - VfL Sindorf
07.12.25 Alemannia Lendersdorf - SV Weiden 1914/75
07.12.25 Viktoria Birkesdorf - SC Kreuzau
07.12.25 SC 08 Elsdorf - JSG Erft 01 Euskirchen
07.12.25 Horremer SV 1919 - SC Germania Erftstadt-Lechenich
07.12.25 SSV Rot-Weiß Ahrem - TuS Langerwehe
07.12.25 SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27 - Hilal-Maroc Bergheim