Allgemeines
Erft ist besonders gut drauf.
Düren vor Teil 11 der Fabelserie, Erft mit Aufwind ins Aufsteigerduell

Bezirksliga, Staffel 3: Der TSV Düren ist auf dem Weg der goldenen Hinrunde, als nächstes hat noch der SV Weiden etwas dagegen. Die JSG Erft konnte sich zuletzt befreien und kann den guten Eindruck im Aufsteigerduell bestätigen.

Die Serie des TSV Düren ist so beeindruckend, dass sie oberhalb der Kreisligen als beinahe unmöglich erscheint. Das letzte Pflichtspiel des Teams von Yunus Kocak liegt jedoch zwei Wochen in der Vergangenheit, so drohen vielleicht anfängliche Startschwierigkeiten gegen den SV Weiden. Dahinter ist Hilal-Maroc Bergheim gegen die Wundertüte des TuS Langerwehe gefordert. Die JSG Erft spielt im Aufsteigerduell gegen den SV Lövenich, der SSV Rot-Weiß Ahrem mit neuem Trainer beim SC Kreuzau.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
15:00

Dreht der TSV zukünftig komplett einsam seine Runden? Derzeit deutet jedenfalls recht wenig darauf hin, dass die mit Abstand stärkste Offensivmaschinerie ins Stocken geraten könnte. Nach zuletzt zwei Niederlagen käme dem SV Weiden ein Erfolgserlebnis jedenfalls gelegen.

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
JSG Erft 01 Euskirchen
JSG Erft 01 EuskirchenJSG Erft 01
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
15:15

Neben dem Tabellenführer ist die JSG Erft aktuell vielleicht das Team der Stunde. Mit teils eindrucksvollen Siegen schossen sich die Schützlinge aus der Abstiegszone und können sich nun noch mehr Luft nach unten verschaffen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die JSG einen Dreier gegen ein nominelles Top-Team schuldig ist. Nach dem Saisonstart konnte man eigentlich denken, dass LöWi sich als solches etabliert, doch verlor mit vier sieglosen Spielen immer mehr den Anschluss nach ganz oben. Setzt sich der jeweilige Trend fort, trennen die beiden Teams nur noch drei Zähler.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
SC Kreuzau
SC KreuzauKreuzau
15:30

Thomas Frohns ist Geschichte, Frank Joswig soll den SSV nun gegen alle Umstände in der Bezirksliga halten. Gegen den stark aufspielenden Aufsteiger wird es besonders darauf ankommen deren Allzweckwaffe Nico Schröteler aus dem Spiel zu nehmen.

Die weiteren Partien vom 12. Spieltag

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
Hilal-Maroc Bergheim
Hilal-Maroc BergheimHilal-Maroc
TuS Langerwehe
TuS LangerweheLangerwehe
15:15

So., 16.11.2025, 13:00 Uhr
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen II
Alemannia Lendersdorf
Alemannia LendersdorfLendersdorf
13:00live

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
SV Rhenania Bessenich 1928
SV Rhenania Bessenich 1928SV Bessenich
15:15live

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
Horremer SV 1919
Horremer SV 1919Horremer SV
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
15:30

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
SC 08 Elsdorf
SC 08 ElsdorfSC Elsdorf
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SC Germania Erftstadt-LechenichErftstadt
15:15live

Markus BeckerAutor