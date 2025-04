Düren: So wird an Ostermontag gespielt

________________ So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr FC Rurdorf Rurdorf FC Düren 77 Düren 77 15:00 live PUSH

Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr SG Germania Burgwart Burgwart Jugendsport Wenau Wenau 15:00 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage 2024/25

23. Spieltag

Sa., 26.04.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SV Morschenich

So., 27.04.25 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - Borussia Freialdenhoven

So., 27.04.25 15:00 Uhr SC Kreuzau - SG Germania Burgwart

So., 27.04.25 15:00 Uhr BC Oberzier - Grün-Weiß Welldorf-Güsten II

So., 27.04.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - SC Jülich/SV Hoengen

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Golzheim - FC Rurdorf



24. Spieltag

Sa., 03.05.25 18:30 Uhr Viktoria Koslar - Jugendsport Wenau

So., 04.05.25 15:00 Uhr VfVuJ Winden - BC Oberzier

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - FC Golzheim

So., 04.05.25 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Düren 77

So., 04.05.25 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Grün-Weiß Welldorf-Güsten II

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Kreuzau - Borussia Freialdenhoven

So., 04.05.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - SV Morschenich

