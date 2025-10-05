Düren muss bis zum Schluss zittern Spielbericht

Fußball-Mittelrheinliga: FCD macht es beim 4:3-Erfolg gegen Frechen 20 unnötig spannend. Gastgeber führen zwischenzeitlich mit 4:0.

Die Erleichterung war Luca Lausberg nach dem Abpfiff ins Gesicht geschrieben. Fast 70 Minuten lang hatte der Trainer des 1. FC Düren ein äußerst starkes Spiel seiner Mannschaft von der Seitenlinie aus beobachtet. Die Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt fast uneinholbar mit 4:0 gegen die Spielvereinigung Frechen 20, doch am Ende machten sie es noch einmal spannend.

Erst als der Schiedsrichter nach fünf absolvierten Minuten der Nachspielzeit zum letzten Mal an diesem Sonntag in seine Pfeife blies, war der dritte Dreier im dritten Heimspiel für den FCD aktenkundig. „Es hat einiges an Nerven gekostet, aber wir haben 65 Minuten lang ein richtig gutes Spiel gezeigt“, betonte Lausberg nach dem 4:3-Erfolg gegen die „Zwanziger“ in der Fußball-Mittelrheinliga.

Kuckertz bringt FCD in Führung

Die Gastgeber starteten mit viel Leidenschaft in die Partie und übernahmen sofort die Kontrolle. Philipp Simon fasste sich nach zehn Minuten ein Herz und drosch den Ball aus rund 25 Metern halbhoch aufs gegnerische Tor. Frechens Schlussmann Tobias Zillken war auf dem Posten und wehrte den Ball so gerade zur Ecke ab, die im Anschluss nichts für die Dürener einbrachte.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später ertönte zum ersten Mal an diesem Sonntagnachmittag die Torhymne auf der Westkampfbahn. Linksverteidiger Jannis Kuckertz hämmerte die Kugel aus knapp 20 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß zum 1:0 ins Netz (12. Minute). Gut zehn Minuten später zappelte der Ball bereits zum zweiten Mal an diesem Nachmittag im Frechener Gehäuse. Nach einem gelungenen Angriff über die rechte Seite legte Hiroto Murakami das Spielgerät in den Rückraum zu Marcel Olschewski, der nur noch den Fuß hinhalten musste (21.). „Das war ein super herausgespieltes Tor. One-Touch-Football über drei oder vier Stationen. Am Ende musste ich nur noch den Ball einschieben“, sagte Dürens Torschütze zum zwischenzeitlichen 2:0.

Die Hausherren präsentierten sich auch in der Folge hochkonzentriert. Die Kugel lief sicher durch die eigenen Reihen und auch die zweiten Bälle landeten meist bei den Hausherren. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs tauchten die Gäste etwas gefährlicher vor dem Kasten der Dürener auf. Zunächst verpasste Zehner Kai-Maxime Vranken eine scharfe Hereingabe von der rechten Seite (42.). Kurz vor dem Pausenpfiff versuchte es Tim Dilley aus der Distanz, doch FCD-Torwart Yannick Marko war zur Stelle (45.).

Leon Ruhrig mit Doppelpack

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der 1. FC Düren zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Emeraude Kongolo erhöhte fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff mit einem präzisen Schuss aus rund 16 Metern auf 3:0. Kurze Zeit später touchierte ein Abschluss von Vorlagengeber Simon die Latte (53.). Frechens Trainer reagierte und nahm einen Dreifachwechsel vor. Nun durfte auch der Ex-Dürener Leon Ruhrig sein Können an alter Wirkungsstätte unter Beweis stellen. Doch nach einem Fehlpass der Hintermannschaft der „Zwanziger“ tauchte erneut Olschewski frei vor Zillken auf, der den Dürener regelwidrig von den Beinen holte. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Simon sicher zum umjubelten 4:0 (58.).

Nun schalteten die Hausherren einen Gang zurück. Frechen verkürzte durch Ruhrig auf 1:4 (67.). Nur vier Minuten später köpfte der ebenfalls eingewechselte Simon Doll die Kugel zum 2:4 ein (71.). Frechen schnupperte nun Morgenluft, Doll sprintete seinem Bewacher auf und davon. Marko rettete mit einer Fußabwehr in höchster Not (77.). Die anschließende Ecke verlängerte ein Frechener mit dem Kopf in die Mitte, wo Ruhrig unbedrängt zum 3:4 einschieben konnte. Nun begann die Zitterpartie aus FCD-Sicht. „Kämpfen Düren, kämpfen“, sagen die treuen Fans hinter der Balustrade.

Einen direkt aufs Tor gezogenen Freistoß von Frechens Top-Torjäger Patrick Friesdorf entschärfte Marko mit einer spektakulären Flugeinlage (86.). Die Gäste schnürten die Hausherren nun komplett in der eigenen Hälfte ein. Das 4:4 lag in der Luft. In der dritten Minute der Nachspielzeit sah der auffällige Kongolo nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.

Die Dürener stemmten sich nun mit letzter Kraft gegen den Ausgleich. Mit Erfolg, denn wenig später war Schluss. „Was in der Schlussphase passiert ist, darüber reden wir heute nicht. Es geht darum, den Sieg zu feiern. Denn Siege sind für uns nicht selbstverständlich“, unterstrich Lausberg, dem die Erleichterung, aber auch die Freude über den nächsten Dreier auf heimischem Boden ins Gesicht geschrieben war.

Düren: Y. Marko - Kongolo, Schütte, Backhaus - Murakami, Laux, Jaksic, J. Kuckertz - Alawie (62. Baidoo), Olschewski (70. Kuschneruk), Simon (90. Miyoshi)

