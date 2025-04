Düren? MSV Duisburg konzentriert sich nur auf sich selbst

"Wir haben uns nicht groß mit dem Gegner beschäftigt, da es schlicht nicht möglich war. Stattdessen haben wir den Fokus der Vorbereitung auf unser Spiel gelegt", erklärt Dietmar Hirsch, der ebenso wie die Mannschaft von den ganzen Vorgängen rund um die Insolvenz und das folgende Spieler-Casting der Dürener sichtlich genervt ist.

"Aus bekannten Gründen wissen wir nicht genau, was uns erwartet. Wir haben uns natürlich das Spiel gegen Wuppertal angeschaut, in dem Düren mit seiner Landesliga-Mannschaft angetreten ist, und gesehen, dass sie da sehr defensiv agiert haben. Da wir aber nicht wissen, ob und wenn ja, wie viele, der neuen Spieler auf de Platz stehen, haben wir in der weiteren Vorbereitung den Gegner außen vor gelassen", führt er weiter aus.

"Keine Zeit für Experimente"

Klar ist: Für den MSV Duisburg geht es im Saisonfinale der Regionalliga West um Punkte für den Aufstieg. Aus diesem Grund wird Hirsch auch die "für uns beste Mannschaft" auflaufen lassen. "Wir wollen im Flow bleiben und das Spiel gewinnen. Es ist keine Zeit für Experimente", betont der 53-Jährige. Ziel sei es weiterhin "Meister" zu werden. Die Höhe des Sieges, über den im Vorfeld wild spekuliert wird, ist dabei zweitrangig.

Verzichten muss seine Mannschaft dabei auf einen Teil der Fans. Die aktive Szene hat einen Boykott des Auswärtsspiels in Düren angekündigt und dies auch mit validen Argumenten begründet. Ebenso gibt es aber auch Stimmen, die zum Spielbesuch aufrufen - auch hier gibt es nachvollziehbare Gründe. "Ich kann beide Seiten verstehen und so sieht es auch die Mannschaft", sagt Hirsch, der sich sicher ist, dass seine Mannschaft auch ohne lautstarke Unterstützung den Fokus haben wird. Von 800 verfügbaren Tickets für den Gästeblock waren bis zum Mittag rund 550 verkauft.

Keine Sorge vor Verletzungen

Unter der Woche kam zudem die Sorge auf, Spieler, die seit mindestens einem halben Jahr nicht unter Wettkampfbedingungen auf dem Platz standen, könnten womöglich (unabsichtlich) für eine erhöhte Verletzungsgefahr sorgen. Das sieht der Duisburger Übungsleiter nicht so. "Wir werden unseren Jungs nicht empfehlen, vorsichtiger in die Zweikämpfe zu gehen. Ich denke, genau das würde nämlich die Gefahr erhöhen, sich zu verletzen", betont er.

Etwas besser als beim Gastspiel gegen Eintracht Hohkeppel schätzt er derweil die Platzverhältnisse ein. War dieser zu Jahresbeginn noch knüppelhart und mit wenig Rasen bestückt, "scheint er nun etwas grüner zu sein". Trotzdem glaubt er nicht, dass es ein fußballerischer Leckerbissen wird: "Wir müssen schnell spielen und den Gegner laufen lassen. Dass Bälle verspringen werden, ist uns bewusst und wir haben es entsprechend einkalkuliert."