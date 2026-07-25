Düren: Kreispokal 2026/2027 ausgelost

Insgesamt haben für den Kreispokal 58 Mannschaften aus dem Fußballkreis Düren gemeldet. Es sind alle Ligen vertreten, die zur Teilnahme berechtigt sind, von der untersten Kreisliga C bis zur Landesliga. Der 1.FC Düren als Mittelrheinligist ist automatisch für den Bitburger-Pokal auf Verbandsebene qualifiziert.
Die 10 teilnehmenden Mannschaften unserer Landes- und Bezirksligisten sind in der 1. Runde gesetzt und können so nicht aufeinander treffen.
Die 1. Runde ist terminiert auf den 22.08./23.08.2026 als noch vor dem Start der neuen Saison. In der ersten Runde genießen 6 Mannschaften (Salingia Barmen, FC Inden/Altdorf, Schwarz-Weiß Titz, SG Neffetal, JSV Frenz und SG Germania Burgwart) ein Freilos und ziehen so in kampflos in die zweite Runde ein. Diese wird Mitte September ausgetragen. Das Achtelfinale findet auch noch in diesem Jahr statt und ist für Mitte Oktober terminiert. Ab dem Viertelfinale geht es dann im neuen Jahr weiter.
Die Partien der 1. Runde:
SSV Körrenzig - Germania Lich-Steinstraß
CSV Düren - SV Kurdistan Düren
Jugendsport Wenau - SG Türkischer SV Düren
Rhenania Mariaweiler - Sportfreunde Düren
TuS Jüngersdorf-Stütgerloch - Viktoria Arnoldsweiler
SC Ederen - Viktoria Birkesdorf
SV Morschenich - Kreuzauer SC
SC Merzenich - Alemannia Lendersdorf
SG Voreifel/Nideggen - TuS Langerwehe
Hambacher SV - VfVuJ Winden
Germania Kirchberg - BC Oberzier
FC Bergwacht Berzbuir - SV Niederzier
TuS Schmidt - Viktoria Schlich
JVC Columbia Drove - SV Siersdorf
SC Alemannia Straß - SV Jülich
SV Merken - SG Vettweiß/Füssenich
FC Montania Berg - SG Nörvenich-Hochkirchen
FC Rasensport Tetz - SV Viktoria Koslar
SG Germania Binsfeld - FC Düren 77
BSV Wissersheim - Schwarz-Weiß Düren
FC Constantia Gereonsweiler - SC Jülich/Hoengen
SV Jülich-Selgersdorf - TuS Germania Birgel
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
FC Rurdorf - Borussia Freialdenhoven
FC Viktoria Pier-Schophoven - SC Stetternich
FC Germania Vossenack - Grün-Weiß Welldorf-Güsten