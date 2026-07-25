Düren: Kreispokal 2026/2027 ausgelost

– Foto: Markus Becker

Insgesamt haben für den Kreispokal 58 Mannschaften aus dem Fußballkreis Düren gemeldet. Es sind alle Ligen vertreten, die zur Teilnahme berechtigt sind, von der untersten Kreisliga C bis zur Landesliga. Der 1.FC Düren als Mittelrheinligist ist automatisch für den Bitburger-Pokal auf Verbandsebene qualifiziert. Die 10 teilnehmenden Mannschaften unserer Landes- und Bezirksligisten sind in der 1. Runde gesetzt und können so nicht aufeinander treffen.

Die 1. Runde ist terminiert auf den 22.08./23.08.2026 als noch vor dem Start der neuen Saison. In der ersten Runde genießen 6 Mannschaften (Salingia Barmen, FC Inden/Altdorf, Schwarz-Weiß Titz, SG Neffetal, JSV Frenz und SG Germania Burgwart) ein Freilos und ziehen so in kampflos in die zweite Runde ein. Diese wird Mitte September ausgetragen. Das Achtelfinale findet auch noch in diesem Jahr statt und ist für Mitte Oktober terminiert. Ab dem Viertelfinale geht es dann im neuen Jahr weiter.



Die Partien der 1. Runde:

SSV Körrenzig - Germania Lich-Steinstraß

CSV Düren - SV Kurdistan Düren

Jugendsport Wenau - SG Türkischer SV Düren

Rhenania Mariaweiler - Sportfreunde Düren

TuS Jüngersdorf-Stütgerloch - Viktoria Arnoldsweiler

SC Ederen - Viktoria Birkesdorf

SV Morschenich - Kreuzauer SC

SC Merzenich - Alemannia Lendersdorf

SG Voreifel/Nideggen - TuS Langerwehe

Hambacher SV - VfVuJ Winden

Germania Kirchberg - BC Oberzier

FC Bergwacht Berzbuir - SV Niederzier

TuS Schmidt - Viktoria Schlich

JVC Columbia Drove - SV Siersdorf

SC Alemannia Straß - SV Jülich

SV Merken - SG Vettweiß/Füssenich

FC Montania Berg - SG Nörvenich-Hochkirchen

FC Rasensport Tetz - SV Viktoria Koslar

SG Germania Binsfeld - FC Düren 77

BSV Wissersheim - Schwarz-Weiß Düren

FC Constantia Gereonsweiler - SC Jülich/Hoengen

SV Jülich-Selgersdorf - TuS Germania Birgel

Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim

FC Rurdorf - Borussia Freialdenhoven

FC Viktoria Pier-Schophoven - SC Stetternich

FC Germania Vossenack - Grün-Weiß Welldorf-Güsten



