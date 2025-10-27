Düren jubelt spät – Porz hadert mit verpasster Chancenflut

Im Duell zweier formstarker Teams der Mittelrheinliga musste die SpVg Porz eine bittere Heimniederlage hinnehmen. Gegen den 1. FC Düren verlor die Mannschaft von Trainer Jonas Wendt nach großem Kampf mit 1:2 (1:1) – und das trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen im zweiten Durchgang. Für die Gäste war es der erste Auswärtssieg der Saison, mit dem das Team von Luca Lausberg in der Tabelle wieder Anschluss an das Mittelfeld herstellt.

Dabei begann die Partie rasant: Nach einer Viertelstunde traf Samy Jaksic zur frühen Führung für Düren (18.), ehe Andre Rosteck wenig später den verdienten Ausgleich erzielte (29.). In der Schlussphase avancierte dann Hiroto Murakami mit seinem Treffer in der 87. Minute zum Matchwinner.

„Das war maximal bitter für uns“, ärgerte sich Porz-Coach Jonas Wendt nach dem Schlusspfiff. „In der ersten Halbzeit war es ein gutes Mittelrheinliga-Spiel auf Augenhöhe. Wir haben die 100-prozentige Chance auf das 1:0 – und kassieren im Gegenzug das 0:1. Das Halbzeitergebnis mit dem 1:1 war dann leistungsgerecht.“

Nach der Pause dominierte Porz klar, scheiterte aber immer wieder am überragenden Dürener Schlussmann. „Dürens Torwart muss gedopt gewesen sein – unfassbar, was wir haben liegen lassen“, sagte Wendt kopfschüttelnd. „Kurz vor Ende landet ein abgefälschter Ball beim Gegner, und es steht 1:2. Ich bin sprachlos. Es war ein top Auftritt unserer Jungs, bis auf das Ergebnis. Mir tut es für die Jungs leid nach dem Aufwand und dem tollen Spiel.“

Auch Luca Lausberg, Trainer des 1. FC Düren, sprach von einem intensiven Duell: „Wir freuen uns total, dass wir unseren ersten Auswärtssieg in dieser Spielzeit einfahren konnten – gegen eine starke Mannschaft aus Porz“, lobte er. Beide Teams hätten sich „nichts geschenkt“, das Spiel sei „auf gutem Niveau und von gegenseitigem Respekt geprägt“ gewesen.

Dürens Keeper wird zum Matchwinner

Entscheidend war am Ende vor allem Torhüter Yannick Marko, der sein Team mehrfach im Spiel hielt. „Porz hatte schon drei, vier richtig gute Tormöglichkeiten, wo unser Keeper uns im Spiel hält. Von daher großen Respekt an Yannick vor seiner heutigen Leistung“, sagte Lausberg.

Den Lucky Punch setzte schließlich Murakami: „Nach einem schönen Angriff bedient Raban Laux Philipp Simon, dessen Abschluss wird abgewehrt – und den Abpraller verwandelt Hiroto Murakami zum 1:2“, schilderte Lausberg den Siegtreffer. „Es ist sicherlich ein schmeichelhafter Sieg aufgrund der guten Chancen von Porz, aber den nehmen wir natürlich gerne mit.“

Trotz der Niederlage kann Porz auf die Leistung aufbauen – Düren hingegen darf nach dem späten Erfolg erstmals in dieser Saison auswärts jubeln und will im Heimspiel gegen Weiden „nachlegen“, wie Lausberg betonte.