Düren II schlägt Glesch-Paffendorf 3:1

Die Zweitvertretung des FCD startet gut in die Rückrunde.

Ein verdienter 3:1-Heimerfolg gegen Viktoria Glesch-Paffendorf gelang der U-23-Mannschaft des 1. FC Düren. Das Team von Coach Luca Lausberg behielt Geduld am Ball und erhöhte peu a peu das Spieltempo. Dank eines Treffers von Philipp Simon (38.) führte die Heimelf zur Pause mit 1:0. Kurz nach Wiederanpfiff gelang Simon sein zweiter Treffer. Die Vorlage kam von Ephraim Kalonji, der ein 50:50-Duell gewann (47.). Eine kurze sorglose Phase bestrafte Gästespieler Muhammed-Hamid Alpaslan mit dem Anschlusstreffer (55.). Aus dem Tritt kam der FCD aber nicht. Marcel Olschewski setzte mit einem Pass in die Schnittstelle seinen Mannschaftskollegen Kalonji in Szene, der den 3:1-Endstand erzielte (60.).

