„Düren geht immer ans Limit“ – Top-Spiel der formstärksten Teams

Die Gäste aus Düren haben mit dem 2:0-Heimsieg gegen Weiden ihren Aufwärtstrend bestätigt, während Siegburg zuletzt beim 1:1 in Köln gegen Fortuna II nur knapp den nächsten Dreier verpasste. Die Formkurve zeigt bei beiden klar nach oben – die Voraussetzungen für ein Duell auf Augenhöhe könnten kaum besser sein.

Wenn zwei Teams mit breiter Brust aufeinandertreffen, ist Spannung garantiert: Der Tabellenzweite aus Siegburg (20 Punkte) und der Fünfte aus Düren (17 Punkte) gehören zu den konstantesten Teams der letzten Wochen. Beide Mannschaften sind seit mehreren Spielen ungeschlagen – Siegburg seit sechs, Düren seit fünf.

Siegburgs Trainer Alexander Otto weiß, dass seine Mannschaft am Sonntag auf einen Gegner in Topform trifft. „Die Tabelle und die Formtabelle lügen bekanntlich nicht – somit haben wir am Sonntag ein echtes Topspiel bei uns“, sagt Otto. Düren habe sich unter Trainer Luca Lausberg „schnell in der Mittelrheinliga etabliert und den Abstieg sehr gut weggesteckt“. Besonders schätze er die Geschlossenheit der Gäste: „Sie treten sehr aggressiv und geschlossen auf und schaffen es in jedem Spiel, an ihre Grenzen zu gehen.“

Trotz des großen Respekts will Otto mit seinem Team die eigenen Ambitionen untermauern: „Wir wollen gegen Düren zu Hause unser Punktekonto gerne weiter wachsen lassen und müssen dafür unsere Qualität über die komplette Spielzeit auf den Rasen bekommen.“

Personell gibt es bei den Siegburgern positive Nachrichten. Kelana Mahessa ist nach seinem Auslandspraktikum wieder zurück, Ju-Yong Jo hat seine Verletzung auskuriert. „Für Sonntag haben wir Stand jetzt keine Ausfälle“, so Otto zufrieden.

Lausberg: „Wir wissen, wie schwer das wird“

Auch Dürens Trainer Luca Lausberg geht mit großem Respekt, aber ebenso mit Selbstvertrauen in die Partie. „Der SSV hat eine tolle Mannschaft. Sie sind technisch hervorragend unterwegs und verfügen über eine hohe Dynamik. Ihre Struktur im Spiel mit und gegen den Ball ist sehr herausfordernd, weshalb wir uns auf eine sehr komplizierte Aufgabe einstellen“, erklärt er.

Der 1. FC Düren reist mit breiter Brust nach Siegburg, bleibt aber bodenständig. „Wir sind natürlich auch gut in Form, wissen aber – wie in den vergangenen Wochen auch –, dass wir uns alles wieder von vorne erarbeiten müssen“, betont Lausberg. Für ihn steht fest: „Siegburg ist aktuell wahrscheinlich die kompletteste Mannschaft in dieser Spielklasse und hat mit Alex Otto einen der besten Trainer der Liga.“

Dennoch sieht der Dürener Coach das Spiel auch als Chance für seine Mannschaft: „Wir freuen uns auf diese Aufgabe und ich weiß, dass meine Jungs am Sonntag wieder mit viel Energie auf dem Platz stehen werden.“ Personell ist die Lage bei den Gästen entspannt: „Wir sind nach wie vor gut aufgestellt und reisen voraussichtlich komplett nach Siegburg.“

Beide Teams gehen mit breiter Brust in das Duell, beide wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe. Der Sieger dürfte ein Signal im Rennen um die Spitzenplätze der Mittelrheinliga setzen.