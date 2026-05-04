Düren feiert Klassenerhalt mit 4:0-Gala bei Teutonia Weiden

– Foto: Michael Schnieders

Der 1. FC Düren hat am Wochenende Nägel mit Köpfen gemacht. Durch einen souveränen 4:0-Auswärtssieg bei Teutonia Weiden ist der Klassenerhalt nun auch rechnerisch in trockenen Tüchern. Während die Gäste mit 35 Punkten auf Platz zehn den endgültigen Ligaverbleib feierten, setzt sich bei der Teutonia die Erkenntnis durch, dass die Qualität aktuell schlichtweg nicht für das Oberhaus am Mittelrhein ausreicht.

Es entwickelte sich zunächst eine Partie, in der die Rollenverteilung nicht sofort erkennbar war. Die Hausherren aus Weiden, die das Kapitel Mittelrheinliga innerlich längst abgehakt haben, hielten im ersten Durchgang beachtlich dagegen. „In der ersten Halbzeit haben wir für die Zuschauer sehr attraktiven Fußball geboten und sind richtig gut reingekommen“, befand Teutonia-Coach Cemil Temür. Auf der Gegenseite sah sein Kollege Luca Lausberg zunächst Sand im Getriebe seiner Elf: „Man muss sagen, dass wir in den ersten 25 Minuten nur schwer in die Partie gefunden haben. Wir haben dem Gegner zu viele Räume gelassen und auf einer zu großen Fläche verteidigt – da fehlte uns die nötige Kompaktheit.“

Der Nackenschlag kurz vor der Pause Die Wende leitete Raban Laux praktisch mit dem Pausenpfiff ein, als er zum psychologisch wichtigen 0:1 traf (45.). Ein Treffer, der die Teutonia sichtlich traf. Temür ärgerte sich: „Mit der letzten Aktion vor der Pause haben wir am Strafraum nicht vernünftig verteidigt und das 0:1 kassiert.“ In der zweiten Hälfte übernahm Düren dann endgültig das Kommando. Tomoki Kitagawa (53.) und Vinzent Zingel (60.) schraubten das Ergebnis schnell in die Höhe. Lausberg lobte die Reaktion seiner Schützlinge: „Im zweiten Durchgang hat meine Mannschaft dann eine sehr reife Vorstellung geboten: Wir haben extrem geschlossen verteidigt, dem Gegner kaum noch Räume gegeben und immer wieder gute Offensivaktionen kreiert.“ Rote Karte sorgt für Gesprächsstoff In der 64. Minute wurde es dann noch einmal hektisch, als Weidens Keeper Souheil Zeddoug nach einer vermeintlichen Notbremse des Feldes verwiesen wurde. Eine Entscheidung, die bei Cemil Temür für Kopfschütteln sorgte: „Die Szene war besonders bitter: Der Gegner lief von unserer rechten Seite Richtung Eckfahne, als unser Torwart aus dem Strafraum stürmte. Er hat ihn zwar nicht berührt, aber der Schiedsrichter zeigte Rot, weil er angeblich eine klare Torchance verhinderte – und das bei einem Laufweg in Richtung Eckfahne.“ In Unterzahl war für die Gastgeber nichts mehr zu holen, auch wenn Temür konstatierte: „Das 0:4 kurz vor Schluss war am Ende sicher zwei Tore zu hoch.“