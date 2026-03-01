 2026-02-20T12:29:42.904Z

Düren: Es ist offiziell - eine Kreisliga-B-Staffel fällt weg!

Der Fußballkreis Düren hat am Sonntag die Vereine über eine wichtige Änderung informiert: Die Kreisliga B wird auf zwei Staffeln reduziert. Ab wann, wer absteigen muss und was sich verändern wird.

Im Fußballkreis Düren kommt es zu wichtigen Änderungen.
Im Fußballkreis Düren kommt es zu wichtigen Änderungen. – Foto: Andreas Santner

Der Fußballkreis Düren hat am Sonntag eine wichtige Änderung an die Vereine über das elektrische Postfach übermittelt: Die Kreisliga B wird verkleinert! Ab der Saison 2027/28 gibt es nur noch zwei Staffeln in der Kreisliga B. Das hat einerseits zur Folge, dass der Wettbewerb und Qualität zulegen werden, andererseits dass die kommende Spielzeit zur Quali-Saison wird.

Die Vereine haben sich in den vergangenen Jahren schon für eine Reduzierung der Kreisliga B auf zwei Staffeln ausgesprochen, denn die Entwicklung der vergangenen Jahre ist erstreckend: Immer wieder ziehen Teams zurück, selten kann in den Gruppen eine Saison mit 16 teilnehmenden Mannschaften beendet werden. Allein der Status Quo ist bezeichnend für diese Entwicklung:

  • Kreisliga B1 Düren: 14 statt 16 Mannschaften
  • Kreisliga B2 Düren: 14 statt 16 Mannschaften
  • Kreisliga B3 Düren: 14 statt 16 Mannschaften

Der Fußballkreis Düren bezeichnet die kommende Saison in seinem Schreiben als "Übergangssaison". Letztmals wird es drei Meister, die in die Kreisliga A aufsteigen, geben. Bedeutet auch: Ambitionierte Teams sollten zusehen, sich bestmöglich aufzustellen, denn der Aufstiegskampf wird in zwei Gruppen deutlich zulegen. Immerhin wird durch die Staffelreduzierung auch das generelle Niveau der Kreisliga B angehoben, weil die schwächsten Mannschaften absteigen werden.

Große Kreisliga-B-Tabelle entscheidet über Einteilung

Wer 2027/28 in der Kreisliga B spielen möchte, muss alle drei Staffeln im Blick behalten, denn übergeordnet werden alle Kreisliga-B-Mannschaften 2026/27 in einer großen Tabelle geführt. Dazu der Fußballkreis Düren: "Zur Bildung der zweigleisigen Kreisliga B ab der Saison 2027/2028 werden zunächst alle Mannschaften der drei Kreisliga-B-Staffeln der Übergangssaison 2026/2027 in einer gemeinsamen Gesamttabelle zusammengeführt. Da Staffelgrößen und Spielzahlen voneinander abweichen können, erfolgt die Erstellung der Gesamttabelle ausschließlich auf Basis der Quotientenregelung: Quotient = Punkte / ausgetragene Spiele. Der Quotient wird auf drei Nachkommastellen berechnet."

Auch Kreisliga-A-Absteiger und Kreisliga-C-Meister kommen in die große Tabelle - Relegation ausgeschlossen

Außerdem entscheidend: "In die Gesamttabelle werden zusätzlich aufgenommen:

  • a) die Absteiger aus der Kreisliga A,
  • b) die Aufsteiger aus der Kreisliga C,
  • sofern sie gemäß SpO/WDFV und den Bestimmungen des Fußballkreises Düren für die Kreisliga B spielberechtigt sind.

Aus der so gebildeten Gesamttabelle ergibt sich die sportliche Reihenfolge aller für die Kreisliga B relevanten Mannschaften. Die Information über die für die neue zweigleisige Kreisliga B vorgesehenen Mannschaften erfolgt circa zwei Wochen nach Beendigung der Saison 2026/2027."

Das bedeutet allerdings nicht, dass Kreisliga-C-Mannschaften nicht in die Kreisliga B aufsteigen können, immerhin wird ein Kreisliga-C-Meister einen besseren Quotienten als der Tabellenletzte der Kreisliga B haben. Ob Kreisliga-A-Absteiger sogar doppelt absteigen können, ist offen. Immerhin könnten sie einen schlechteren Quotienten als B-Ligisten haben. Für die neue Kreisliga B führt der Fußballkreis zudem noch aus: "Der Kreisspielausschuss berücksichtigt hierbei geografische und organisatorische Gegebenheiten. Die Gesamttabelle bildet dabei die Grundlage."

Relegationsspiele werden allerdings nicht stattfinden, teilen die Funktionäre mit. Zusätzliche Auf- und Absteiger werden bei Bedarf ausschließlich über die Quotientenregel ermittelt.