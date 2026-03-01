Düren: Es ist offiziell - eine Kreisliga-B-Staffel fällt weg!

Der Fußballkreis Düren hat am Sonntag eine wichtige Änderung an die Vereine über das elektrische Postfach übermittelt: Die Kreisliga B wird verkleinert! Ab der Saison 2027/28 gibt es nur noch zwei Staffeln in der Kreisliga B. Das hat einerseits zur Folge, dass der Wettbewerb und Qualität zulegen werden, andererseits dass die kommende Spielzeit zur Quali-Saison wird.
Die Vereine haben sich in den vergangenen Jahren schon für eine Reduzierung der Kreisliga B auf zwei Staffeln ausgesprochen, denn die Entwicklung der vergangenen Jahre ist erstreckend: Immer wieder ziehen Teams zurück, selten kann in den Gruppen eine Saison mit 16 teilnehmenden Mannschaften beendet werden. Allein der Status Quo ist bezeichnend für diese Entwicklung:
Der Fußballkreis Düren bezeichnet die kommende Saison in seinem Schreiben als "Übergangssaison". Letztmals wird es drei Meister, die in die Kreisliga A aufsteigen, geben. Bedeutet auch: Ambitionierte Teams sollten zusehen, sich bestmöglich aufzustellen, denn der Aufstiegskampf wird in zwei Gruppen deutlich zulegen. Immerhin wird durch die Staffelreduzierung auch das generelle Niveau der Kreisliga B angehoben, weil die schwächsten Mannschaften absteigen werden.
Wer 2027/28 in der Kreisliga B spielen möchte, muss alle drei Staffeln im Blick behalten, denn übergeordnet werden alle Kreisliga-B-Mannschaften 2026/27 in einer großen Tabelle geführt. Dazu der Fußballkreis Düren: "Zur Bildung der zweigleisigen Kreisliga B ab der Saison 2027/2028 werden zunächst alle Mannschaften der drei Kreisliga-B-Staffeln der Übergangssaison 2026/2027 in einer gemeinsamen Gesamttabelle zusammengeführt. Da Staffelgrößen und Spielzahlen voneinander abweichen können, erfolgt die Erstellung der Gesamttabelle ausschließlich auf Basis der Quotientenregelung: Quotient = Punkte / ausgetragene Spiele. Der Quotient wird auf drei Nachkommastellen berechnet."
Außerdem entscheidend: "In die Gesamttabelle werden zusätzlich aufgenommen:
Aus der so gebildeten Gesamttabelle ergibt sich die sportliche Reihenfolge aller für die Kreisliga B relevanten Mannschaften. Die Information über die für die neue zweigleisige Kreisliga B vorgesehenen Mannschaften erfolgt circa zwei Wochen nach Beendigung der Saison 2026/2027."
Das bedeutet allerdings nicht, dass Kreisliga-C-Mannschaften nicht in die Kreisliga B aufsteigen können, immerhin wird ein Kreisliga-C-Meister einen besseren Quotienten als der Tabellenletzte der Kreisliga B haben. Ob Kreisliga-A-Absteiger sogar doppelt absteigen können, ist offen. Immerhin könnten sie einen schlechteren Quotienten als B-Ligisten haben. Für die neue Kreisliga B führt der Fußballkreis zudem noch aus: "Der Kreisspielausschuss berücksichtigt hierbei geografische und organisatorische Gegebenheiten. Die Gesamttabelle bildet dabei die Grundlage."
Relegationsspiele werden allerdings nicht stattfinden, teilen die Funktionäre mit. Zusätzliche Auf- und Absteiger werden bei Bedarf ausschließlich über die Quotientenregel ermittelt.