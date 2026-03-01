Düren: Es ist offiziell - eine Kreisliga-B-Staffel fällt weg! Der Fußballkreis Düren hat am Sonntag die Vereine über eine wichtige Änderung informiert: Die Kreisliga B wird auf zwei Staffeln reduziert. Ab wann, wer absteigen muss und was sich verändern wird. von red · Heute, 11:09 Uhr · 0 Leser

Im Fußballkreis Düren kommt es zu wichtigen Änderungen. – Foto: Andreas Santner

Der Fußballkreis Düren hat am Sonntag eine wichtige Änderung an die Vereine über das elektrische Postfach übermittelt: Die Kreisliga B wird verkleinert! Ab der Saison 2027/28 gibt es nur noch zwei Staffeln in der Kreisliga B. Das hat einerseits zur Folge, dass der Wettbewerb und Qualität zulegen werden, andererseits dass die kommende Spielzeit zur Quali-Saison wird.

Die Vereine haben sich in den vergangenen Jahren schon für eine Reduzierung der Kreisliga B auf zwei Staffeln ausgesprochen, denn die Entwicklung der vergangenen Jahre ist erstreckend: Immer wieder ziehen Teams zurück, selten kann in den Gruppen eine Saison mit 16 teilnehmenden Mannschaften beendet werden. Allein der Status Quo ist bezeichnend für diese Entwicklung: Kreisliga B1 Düren: 14 statt 16 Mannschaften

Kreisliga B2 Düren: 14 statt 16 Mannschaften

Kreisliga B3 Düren: 14 statt 16 Mannschaften Der Fußballkreis Düren bezeichnet die kommende Saison in seinem Schreiben als "Übergangssaison". Letztmals wird es drei Meister, die in die Kreisliga A aufsteigen, geben. Bedeutet auch: Ambitionierte Teams sollten zusehen, sich bestmöglich aufzustellen, denn der Aufstiegskampf wird in zwei Gruppen deutlich zulegen. Immerhin wird durch die Staffelreduzierung auch das generelle Niveau der Kreisliga B angehoben, weil die schwächsten Mannschaften absteigen werden.

Große Kreisliga-B-Tabelle entscheidet über Einteilung Wer 2027/28 in der Kreisliga B spielen möchte, muss alle drei Staffeln im Blick behalten, denn übergeordnet werden alle Kreisliga-B-Mannschaften 2026/27 in einer großen Tabelle geführt. Dazu der Fußballkreis Düren: "Zur Bildung der zweigleisigen Kreisliga B ab der Saison 2027/2028 werden zunächst alle Mannschaften der drei Kreisliga-B-Staffeln der Übergangssaison 2026/2027 in einer gemeinsamen Gesamttabelle zusammengeführt. Da Staffelgrößen und Spielzahlen voneinander abweichen können, erfolgt die Erstellung der Gesamttabelle ausschließlich auf Basis der Quotientenregelung: Quotient = Punkte / ausgetragene Spiele. Der Quotient wird auf drei Nachkommastellen berechnet." Auch Kreisliga-A-Absteiger und Kreisliga-C-Meister kommen in die große Tabelle - Relegation ausgeschlossen Außerdem entscheidend: "In die Gesamttabelle werden zusätzlich aufgenommen: