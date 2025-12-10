Düren: Diese Spiele fallen am Wochenende aus

Am Wochenende steigt im Kreis Düren der letzte Amateurfußball-Spieltag des Jahres, doch können trotz der milden Temperaturen alle Paarungen über die Bühne gehen? FuPa zeigt euch im Ausfallticker alle Spiele, die am Wochenende ausfallen. Klickt nachfolgenden auf den entsprechenden Link, um die Live-Ansicht zu sehen. Der Ausfallticker wird mehrmals täglich aktualisiert.

Während beispielsweise der Hambacher SV in der Kreisliga B2 oder der SC Merzenich in der Kreisliga B3 schon klare Herbstmeister in ihren Ligen sind, gibt es in einigen Ligen vor der Winterpause noch einen spannenden Schlagabtausch um die Tabellenführung zu Weihnachten.

Der Fokus liegt unter anderem auf VfvuJ Winden, denn der Spitzenreiter der Kreisliga A Düren kann noch von Borussia Freialdenhoven abgefangen werden. Ob das gelingt, erfahrt ihr in der jeweiligen Liga - natürlich live auf FuPa! Klickt euch rein:

Der geplante Spieltag in der Kreisliga A Düren

15. Spieltag

Sa., 13.12.25 16:30 Uhr Salingia Barmen - VfVuJ Winden

Sa., 13.12.25 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - JSV Frenz

So., 14.12.25 14:30 Uhr FC Golzheim - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 14.12.25 14:30 Uhr SG Germania Burgwart - Viktoria Koslar

So., 14.12.25 14:30 Uhr Rhenania Lohn - BC Oberzier

So., 14.12.25 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 14.12.25 15:00 Uhr FC Düren 77 - Jugendsport Wenau

So., 14.12.25 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Borussia Freialdenhoven