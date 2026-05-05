Düren 77 gegen Barmen am Dienstag, Koslar eröffnet Spieltag

Barmen muss nach Düren. – Foto: David Zimmer

Spieltag 26 in der Kreisliga A Düren: FC Düren 77 und Salingia Barmen bestreiten am Dienstag ihr Nachholspiel, ehe Viktoria Koslar und der BC Oberzier am Donnerstag das Wochenende bereits eröffnen.

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr Viktoria Koslar Koslar BC Oberzier Oberzier 20:00 PUSH

Spieltext Koslar - Oberzier

Spieltext F´aldenhoven - Frenz

Sa., 09.05.2026, 16:30 Uhr Salingia Barmen Barmen FC Golzheim Golzheim 16:30 PUSH

Spieltext Barmen - Golzheim

Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Düren 77

Spieltext Nörvenich - SW Düren

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfVuJ Winden Winden SG Germania Burgwart Burgwart 15:00 PUSH

Spieltext Winden - Burgwart

Spieltext H.-Stammeln - Welldorf

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

27. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen

So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen

So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar

So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln

So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen

So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden



28. Spieltag

Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77

Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier

So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim

So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren

So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau

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