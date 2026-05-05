 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Düren 77 gegen Barmen am Dienstag, Koslar eröffnet Spieltag

Kreisliga A Düren: FC Düren 77 und Salingia Barmen bestreiten am Dienstag ihr Nachholspiel, ehe Viktoria Koslar und der BC Oberzier am Donnerstag das Wochenende bereits eröffnen.

von red · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser
Barmen muss nach Düren.
Barmen muss nach Düren. – Foto: David Zimmer

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Spieltag 26 in der Kreisliga A Düren: FC Düren 77 und Salingia Barmen bestreiten am Dienstag ihr Nachholspiel, ehe Viktoria Koslar und der BC Oberzier am Donnerstag das Wochenende bereits eröffnen.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachhholspiel:

Heute, 19:30 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
19:30
Spieltext Düren 77 - Barmen

Regulärer Spieltag:

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
20:00
Spieltext Koslar - Oberzier

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
19:30
Spieltext F´aldenhoven - Frenz

Sa., 09.05.2026, 16:30 Uhr
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
16:30
Spieltext Barmen - Golzheim

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
15:00live
Spieltext SC Jülich/SV Ho... - Düren 77

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
15:00live
Spieltext Nörvenich - SW Düren

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:00
Spieltext Winden - Burgwart

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
15:00live
Spieltext H.-Stammeln - Welldorf

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

27. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen
So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden

28. Spieltag
Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düren

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