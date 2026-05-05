Düren 77 gegen Barmen am Dienstag, Koslar eröffnet Spieltag

Spieltag 26 in der Kreisliga A Düren: FC Düren 77 und Salingia Barmen bestreiten am Dienstag ihr Nachholspiel, ehe Viktoria Koslar und der BC Oberzier am Donnerstag das Wochenende bereits eröffnen.
Nachhholspiel:
Regulärer Spieltag:
27. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Jugendsport Wenau
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - SC Jülich/SV Hoengen
So., 17.05.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Salingia Barmen
So., 17.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Viktoria Koslar
So., 17.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 17.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 17.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - VfVuJ Winden
28. Spieltag
Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau