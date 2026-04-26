Düppengießer und Eed drehen Derby in Binsfeld von Tim Düppengießer · Heute, 20:21 Uhr · 0 Leser

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Die Sportfreunde Düren II haben das Auswärtsderby bei Germania Binsfeld nach einem 1:3-Rückstand noch mit 5:3 für sich entschieden. T. Düppengießer mit einem Hattrick zwischen der 62. und 73. Minute sowie W. Eed mit einem Doppelpack waren die Matchwinner für die Gäste. Binsfeld mit Doppelschlag, Eed hält Düren im Spiel

Vor rund 100 Zuschauern starteten die Gastgeber druckvoll. A. Nesselrath brachte Binsfeld nach 16 Minuten in Führung. Als A. Ordu in der 31. Minute auf 2:0 erhöhte, sah es nach einem klaren Heimsieg aus.

Doch die Sportfreunde gaben nicht auf: W. Eed verkürzte nur drei Zeigerumdrehungen später auf 2:1 (34.). Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Nesselrath erhöht !

dann kommt Düren II ins Rollen

Nach Wiederanpfiff stellte Nesselrath mit seinem zweiten Treffer den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her – 3:1 für Binsfeld (60.).

Doch die Antwort der Gäste folgte prompt und fiel heftig aus.

Innerhalb von nur elf Minuten zerlegten die Sportfreunde die Binsfelder Defensive: T. Düppengießer traf in der 62. Minute zum 3:2 und ließ in der 65. Minute direkt den 3:3-Ausgleich folgen. Binsfeld wirkte nun völlig verunsichert. Das nutzte Düren eiskalt aus. W. Eed drehte mit seinem zweiten Tor die Begegnung zum 3:4 (70.), ehe Düppengießer in der 73. Minute mit dem 5:3 seinen Hattrick perfekt machte und den Deckel draufsetzte.

In der Schlussphase brachten die Gäste den Vorsprung souverän über die Zeit. Statistik

Tore: 1:0 Nesselrath (16.), 2:0 Ordu (31.), 2:1 Eed (34.), 3:1 Nesselrath (60.), 3:2 Düppengießer (62.), 3:3 Düppengießer (65.), 3:4 Eed (70.), 3:5 Düppengießer (73.)

Schiedsrichter: ohne nennenswerte Fehler

Zuschauer: 100

Besondere Vorkommnisse: keine Fazit: Binsfeld verspielte eine Zwei-Tore-Führung und kassierte zwischen der 62. und 73. Minute vier Gegentreffer. Die Sportfreunde Düren II bewiesen große Moral und sicherten sich dank der Treffer von Düppengießer (3) und Eed (2) einen wichtigen Derbysieg in der Kreisliga B3.