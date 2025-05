Dünsbach dreht das Spiel in Überzahl

TV Rot am See Rot am See

Den besseren Start legten die Gäste hin, als Ishmael Quayson bereits in der 8. Minute eine Vorteilssituation blitzschnell ausnutzte und das Leder sehenswert aus ca. 22 m in den linken Winkel zirkelte. Der TVR hatte damit zunächst das Momentum auf seiner Seite, doch trotz mehrerer guter Angriffsaktionen konnte man daraus keinen Gewinn in Form von weiteren Toren erzielen. Die Platzherren waren dennoch von Beginn an zumindest ebenbürtig, wenngleich sie gegen die aufmerksame Rot am Seer Abwehr zunächst einen schweren Stand hatten. Ein weiteres Traumtor, als sich Dennis Kolder in der Mitte der gegnerischen Hälfte geschickt durchspielte und den Ball aus 30 m in den rechten Torwinkel hämmerte, brachte ihnen dann in der 37. Minute den 1:1-Ausgleich. Nach dem Wechsel übernahm die Heimelf zusehends das Kommando und drängte die Gäste vermehrt in die eigene Hälfte zurück. Dadurch erspielte sich der TSV nun die besseren Möglichkeiten, und neben dem nötigen Glück, als Dennis Hauber nur das Lattenkreuz traf, sorgte der TVR-Torhüter Richard Sabanovic mit starken Paraden dafür, dass zunächst keine weiteren Gegentreffer fielen. Zwar konterten die Rot am Seer immer wieder, aber ernsthafte Gelegenheiten hatten sie nicht mehr zu verzeichnen. Dagegen drängten die Dünsbacher mit Macht auf den Führungstreffer, während die Gäste zum Schluss hin kaum noch für Entlastung sorgen konnten. Nachdem Schiedsrichter Jochen Ulshöfer vom SV Edelfingen in der 80. Minute Patrick Hacker für ein hartes Einsteigen des Feldes verwies, nutzte der Gastgeber diese Überzahl schließlich durch den eingewechselten Antonio Gräfenstein kurz vor Spielende doch noch zum 2:1-Siegtreffer.