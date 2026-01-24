– Foto: duennwaldersc Instagram

Dünnwald mit Sorgenkind-Status im Tabellenkeller Nur acht Punkte: Verletzungspech bremst den SC in der D2 Köln.

Der SC Dünnwald steht nach 16 Spieltagen auf Rang 16 und hofft auf eine bessere Rückrunde.

Der SC Dünnwald steckt in der Kreisliga D2 Köln tief im Tabellenkeller. Nach 16 Partien stehen lediglich acht Punkte zu Buche, womit das Team den 16. Tabellenplatz belegt. Die Bilanz ist ausgeglichen, aber ernüchternd: Vier Punkte wurden zu Hause geholt, vier weitere in der Fremde. 27 erzielten Treffern stehen 63 Gegentore gegenüber – das ergibt eine Tordifferenz von -36. Der Start in die Vorbereitung auf die Rückrunde hat bereits begonnen. „Der Trainingsstart der Vorbereitung war am Dienstag, dem 6. Januar 2026. Bis zum Beginn der Rückrunde 2025/26 bestreiten wir zwei Testspiele“, erklärt der 1. Vorsitzende Rolf Wiegershausen.

Mit dem bisherigen Saisonverlauf zeigt sich Wiegershausen kritisch. „Unser Abschneiden war eher schwach, weil wir vom Verletzungspech verfolgt wurden und dadurch sehr wichtige Spieler ausgefallen sind.“ Positiv bewertet er dennoch den Teamzusammenhalt. „Der menschliche Faktor im Team funktioniert untereinander ziemlich gut.“