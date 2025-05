Düneberger SV verabschiedet sich torreich aus der Landesliga

Der Düneberger SV hat das letzte Spiel der Landesliga-Saison 2024/25 mit 4:7 gegen den ASV Hamburg verloren. In einer turbulenten Partie offenbarte das Team von Trainer Stefan Gehrke erneut große Defizite in der Defensive und schloss die Spielzeit mit einer insgesamt enttäuschenden Leistung ab.

Nach einem zurückhaltenden Beginn geriet die Gehrke-Elf in der 23. Minute durch einen Distanzschuss von Yurii Sachko in Rückstand. Michael Ening gelang wenig später nach Flanke von Koray Barut der Ausgleich (26.), ehe Lion Jodeit kurz vor der Pause den alten Abstand wiederherstellte.

Der Abstieg des DSV in die Bezirksliga Ost stand bereits vor dem letzten Spieltag fest. Im Duell mit dem ASV Hamburg präsentierte sich Düneberg erneut zu anfällig – trotz zwischenzeitlicher Aufholversuche.

In der zweiten Halbzeit nutzten die Gäste zwischen der 54. und 60. Minute eine Schwächephase des DSV eiskalt aus und zogen auf 5:1 davon. Zwar traf Pascal Nägele in der 70. Minute sehenswert zum 2:5, doch der ASV stellte nur acht Minuten später den alten Abstand wieder her.

In der Schlussphase keimte noch einmal kurz Hoffnung auf, als Ening und Vidosevic binnen einer Minute auf 4:6 verkürzten. Doch ein Konter in der 90. Minute besiegelte die siebte Gegentor des Abends und einen aus Düneberger Sicht bitteren Abschluss einer missglückten Saison.