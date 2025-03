Düneberger SV unterliegt knapp in Ohe

Von Beginn an übernahm der Tabellen-Sechste aus Ohe die Initiative und drängte die Gäste tief in die eigene Hälfte. Bereits in der 13. Minute gelang den Hausherren die Führung durch Oliver Franz. In der Folge blieb Ohe spielbestimmend, doch die Düneberger Defensive um Torhüter Lasse Thielen verteidigte aufmerksam und hielt den Rückstand in Grenzen.

Nach dem Seitenwechsel bot Düneberg weiterhin wenig Räume an, während Ohe zunehmend Schwierigkeiten hatte, gefährlich vor das Tor zu kommen. Mit zunehmender Spieldauer setzte der DSV vereinzelt offensive Nadelstiche. Die größte Möglichkeit vergab Michael Ening in der 80. Minute, als er freistehend aus kurzer Distanz nur die Unterkante der Latte traf. Trotz frischer Kräfte von der Bank gelang es den Gästen nicht mehr, den Ausgleich zu erzwingen.