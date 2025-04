Düneberger SV unterliegt deutlich in Barsbüttel

Der Düneberger SV hat in der Landesliga Hamburg eine weitere klare Niederlage hinnehmen müssen. Beim 1:5 gegen den Barsbütteler SV zeigte die Mannschaft von Trainer Stefan Gehrke erneut große Schwächen in der Defensive und verlor trotz eines Ehrentreffers von Michael Ening verdient.

Mit mehreren personellen Veränderungen ging der DSV in die Partie, konnte jedoch das erhoffte Signal nicht setzen. Nach ordentlichem Beginn geriet Düneberg früh in Rückstand: Ilias Kinay traf bereits in der zehnten Minute zur Führung für die Hausherren. Barsbüttel blieb danach das aktivere Team und erhöhte durch Lukas-Tobias Jäckel auf 2:0. Die Gäste wirkten vor allem in der Defensive unsicher, sodass Trainer Gehrke noch vor der Pause reagierte und defensiv umstellte.

Auch nach Wiederanpfiff blieb Barsbüttel tonangebend. Ex-Düneberger Dennis Boakye, Christopher Hoff und Kervin Conteh sorgten mit drei weiteren Treffern innerhalb von dreizehn Minuten für eine Vorentscheidung. Erst in der Schlussphase gelang es Michael Ening, mit einem Treffer zum 5:1-Endstand Ergebniskosmetik zu betreiben.