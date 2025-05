Düneberger SV unterliegt dem VfL Lohbrügge nur knapp

Der Düneberger SV hat das vorletzte Saisonspiel in der Landesliga Hamburg mit 1:2 gegen den VfL Lohbrügge verloren. Gegen den neuen Tabellendritten zeigte das Team von Trainer Stefan Gehrke eine engagierte Leistung, blieb am Ende jedoch ohne Punktgewinn.

Doch Düneberg zeigte Moral und verkürzte nur zwei Minuten später durch Maxi Gransow auf 1:2. Es entwickelte sich in der Folge ein offeneres Spiel, in dem Lohbrügge zwar mehr Ballbesitz und Abschlüsse verzeichnete, jedoch mehrfach am stark aufgelegten Düneberger Schlussmann Luca Göttsche scheiterte.

Vor einer stimmungsvollen Kulisse unter Flutlicht erwischte der favorisierte VfL Lohbrügge den besseren Start. Begünstigt durch individuelle Fehler in der Anfangsphase des DSV nutzten die Gäste zwei ihrer frühen Chancen eiskalt: Max Ebmeyer traf in der 11. Minute zur Führung, sieben Minuten später erhöhte Tadiwanashe Carlton Garise auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zunehmend. Düneberg verteidigte diszipliniert und ließ nur noch wenig zu, während dem VfL in der Offensive die Präzision fehlte. Offensivaktionen der Hausherren blieben jedoch ebenfalls selten, sodass es beim knappen Auswärtssieg für die Gäste blieb.

Mit der knappen Niederlage zeigt der Düneberger SV dennoch eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den Vorwochen. Am kommenden Sonntag steht das letzte Spiel der Saison an: Gegner ist der ASV Hamburg. Anstoß in der Arena am Silberberg ist um 15:00 Uhr.