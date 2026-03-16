Düneberger SV und Trainer Stefan Gehrke trennen sich schon jetzt

Stefan Gehrke (r.) ist nicht mehr DSV-Trainer. – Foto: Andreas Schmitz

Der Düneberger SV hat sich im laufenden Abstiegskampf der Bezirksliga Hamburg Ost mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Stefan Gehrke getrennt. Nachdem der erfahrene Coach zuvor bereits angekündigt hatte, seinen Vertrag über das Saisonende hinaus nicht verlängern zu wollen , einigten sich beide Seiten nun auf eine vorzeitige, einvernehmliche Trennung.

Gehrke hatte das Team im Winter der Saison 2024/25 in einer sportlich schwierigen Phase übernommen. Laut Vereinsmitteilung leistete der Trainer in dieser Zeit einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung und zum Neuaufbau der Mannschaft. „Mit großem Engagement, hoher Professionalität und viel Einsatzbereitschaft hat er maßgeblichen Anteil an der Entwicklung des aktuellen Teams“, teilt der DSV mit.

Der lizenzierte Fußball-Lehrer bringt eine lange Vita im norddeutschen Amateurfußball mit. Vor seinem Engagement beim Düneberger SV war Gehrke unter anderem beim Hamburger SV III, bei Concordia Hamburg sowie bei Arminia Hannover tätig.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wünscht dem Trainer für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute. „Der Düneberger SV bedankt sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wünscht Stefan Gehrke für seinen weiteren sportlichen und persönlichen Weg alles Gute und viel Erfolg“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Burmester und Risch übernehmen im Abstiegskampf

Die sportliche Verantwortung übernimmt ab sofort der bisherige Co-Trainer Finn Burmester, der gemeinsam mit Matthias Risch die Mannschaft betreuen wird. Burmester gilt als echtes Düneberger Urgestein und soll nun gemeinsam mit seinem Team neue Impulse setzen.

Der Fokus im Verein richtet sich nun vollständig auf den weiteren Saisonverlauf. Verein, Trainerteam und Mannschaft wollen gemeinsam alles daransetzen, den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu sichern und den Abstiegskampf erfolgreich zu bestehen.

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