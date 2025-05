Düneberger SV stellt erste Neuzugänge für die Bezirksliga vor

Der Düneberger SV treibt die Planungen für die kommende Spielzeit 2025/26 in der Bezirksliga Ost weiter voran. Mit Jannes Röder und Egor Langolf wurden nun zwei junge Eigengewächse vorgestellt, die künftig fester Bestandteil des neu ausgerichteten Kaders sein sollen.

Jannes Röder ist als Defensiv-Allrounder vielseitig einsetzbar, körperlich robust und beidfüßig. Er spielte bereits in der Jugend unter dem heutigen Co-Trainer Finn Burmester und soll laut Gehrke dem neuen, jugendlichen Stil des DSV „sehr gut tun“.

Beide Spieler stammen aus dem eigenen Nachwuchs und stehen exemplarisch für die angestrebte Identifikation mit dem Verein. „Wir gehen mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern in die Zukunft – Jannes und Egor verkörpern genau diesen Weg“, erklärte Cheftrainer Stefan Gehrke.

Egor Langolf wurde bereits in den laufenden Trainingsbetrieb integriert. Der Innenverteidiger gilt als abgeklärt und reif für sein Alter, konnte allerdings zuletzt aufgrund schulischer Verpflichtungen nicht durchgehend teilnehmen. „Er kennt das Umfeld, ist ein Düneberger Junge und passt hervorragend in unser Konzept“, so Gehrke.

Der Düneberger SV setzt damit seine Strategie fort, in der Bezirksliga mit einer klar verjüngten und lokal geprägten Mannschaft neu anzugreifen. Weitere personelle Entscheidungen sollen in den kommenden Wochen folgen.