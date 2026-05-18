Düneberger SV steigt ab, holt aber Tarik Cosgun zurück

von links: Andreas Schmitz (DSV), Tarik Cosgun, Gökhan Dogan (Neu-Trainer DSV) – Foto: DSV

Der Düneberger SV hat eine ohnehin schwierige Saison mit einem bitteren Heimspiel gegen den Meiendorfer SV fortgesetzt. Gegen den Tabellenführer und Aufstiegsanwärter setzte es eine deutliche 0:9-Niederlage, die auch in der Höhe nicht unverdient war. Damit steht der Abstieg aus der Bezirksliga Hamburg Ost fest - eine sportlich harte Konsequenz nach einer Spielzeit, in der der DSV viele Rückschläge hinnehmen musste.

Die Anfangsphase verlief aus Sicht der Gastgeber noch ordentlich. Bereits in der 2. Minute gab Tolga Cosgun den ersten Abschluss auf das Meiendorfer Tor ab. In den ersten rund 30 Minuten stand Düneberg kompakt, verteidigte konzentriert und ließ zunächst wenig zu. Der MSV suchte nach Lücken, fand sie aber erst nach einer knappen halben Stunde häufiger.

Dabei hatte der Nachmittag am Silberberg schon vor dem Anpfiff eine emotionale Note. Das Trainerteam um Finn Burmester und Matthias Risch sowie Mannschaftsbetreuer Holger Göttsche wurden von Vorstandsmitglied Jörg Petersen verabschiedet und erhielten Applaus für ihre Arbeit. Anschließend zeigte sich auf dem Platz jedoch schnell, warum Düneberg in dieser Saison so große Probleme hatte.

Nur vier Minuten später war es erneut Wien, der mehrere DSV-Verteidiger ausspielte und auf 0:2 stellte. Kurz vor der Pause erhöhte Leon Baulecke nach einer Unordnung in der Defensive auf 0:3. Damit war das Spiel zur Halbzeit praktisch vorentschieden.

In der 27. Minute hatte Meiendorf die erste große Gelegenheit, als ein schneller Angriff über die linke Seite knapp am Tor von Risch vorbeiging. Kurz darauf fiel dann die Führung. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam die Flanke in den Fünfmeterraum, wo Sebastian Andre Wien aus kurzer Distanz zum 0:1 traf (33.).

Meiendorf nutzt die Räume konsequent

Nach dem Seitenwechsel verhinderte Risch zunächst weitere Gegentreffer. In der 51. Minute parierte er stark mit dem Fuß, drei Minuten später lenkte er einen Abschluss aus rund 20 Metern aus dem Winkel. In der 59. Minute war er dann aber wieder geschlagen: Ismaila Ceesay traf zum 0:4.

Düneberg versuchte noch einmal, offensiv Akzente zu setzen. Die beste Möglichkeit hatte Maxim Ungureanu, dessen Abschluss in der 66. Minute knapp vorbeiging. Danach brach die Ordnung der Gastgeber zunehmend auseinander. Tom Elijah Busacker traf in der 75. und 76. Minute doppelt, Baulecke legte in der 85. Minute das 0:7 nach. Wien schnürte in der 86. Minute seinen Dreierpack, ehe der eingewechselte A-Junior Fabian Schneider mit einem sehenswerten Abschluss zum 0:9 den Schlusspunkt setzte.

Für Meiendorf war es ein weiterer wichtiger Schritt im Titelrennen. Der MSV steht nach 29 Spielen punktgleich mit SC Wentorf bei 66 Zählern und geht in ein echtes Herzschlagfinale. Für Düneberg zeigte die Partie dagegen noch einmal den Abstand zur Spitzengruppe. Spätestens ab der 30. Minute fand der DSV kaum noch Mittel gegen die Wucht der Gäste.

Tarik Cosgun kehrt an den Silberberg zurück

Während die sportliche Gegenwart den Abstieg bringt, arbeitet der Verein bereits am Neuaufbau. Mit Tarik Cosgun hat der Düneberger SV den ersten externen Zugang für die kommende Saison vorgestellt - und zugleich einen Spieler, der am Silberberg bestens bekannt ist.

Cosgun kehrt nach Stationen unter anderem beim VfB Lübeck, ASV Bergedorf 85, Manisa BB, TuS Dassendorf und Concordia Hamburg zurück. Zuletzt spielte er kurzzeitig beim FSV Geesthacht. Nun soll er beim DSV Verantwortung übernehmen und helfen, den Neustart nach dem Abstieg mitzugestalten.

Der Verein beschreibt ihn als erfahrenen, technisch starken und spielintelligenten Spieler, der hervorragend in das neue Konzept passe. Aus der sportlichen Leitung heißt es: „Wir freuen uns sehr, dass Tarik zu uns zurückkehrt und wir ihn für unser Projekt gewinnen konnten. Er ist ein Spieler, der hervorragend in unser Anforderungsprofil passt und unsere Mannschaft sofort weiterbringen wird.“

Cosgun will Ruhe - und junge Spieler führen

Cosgun selbst verbindet mit der Rückkehr eine klare persönliche Entscheidung. „Nach zwei turbulenten Jahren mit mehreren Vereinswechseln möchte ich wieder mehr Ruhe in meine Karriere bringen, deshalb bewusst nicht mehr für Projektvereine spielen und freue mich deshalb zurück an den Silberberg zu kommen, wo ich mit sechs Jahren angefangen habe, Fußball zu spielen“, erklärt er.

Seine Vergangenheit beim DSV ist bemerkenswert. „In über 100 Spielen für den DSV in der Landes- und Oberliga konnte ich mehr als 50 Tore und viele Vorlagen sammeln“, sagt Cosgun. Daran wolle er wieder anknüpfen - und zugleich junge Spieler unterstützen: „Ich freue mich auf eine erfolgreiche Saison mit jedem Spieler, der Lust hat mit dem DSV auf eine erfolgreiche Saison. Besonders freue ich mich auf das Derby gegen den FSV Geesthacht.“

Auch der künftige Trainer Gökhan Dogan freut sich auf den Rückkehrer: „Mit Tarik haben wir einen Spieler dazugewonnen, der enorme Qualität mitbringt und auf wie neben dem Platz sofort Verantwortung übernehmen soll. Wir sind überzeugt, dass er uns dabei helfen wird, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Willkommen zurück zum DSV Kral, endlich klappt es mit unserer Zusammenarbeit, ich freue mich sehr.“

Abstieg und Aufbruch liegen nah beieinander

Für den Düneberger SV endet eine katastrophale Saison mit dem Abstieg. 21 Punkte aus 29 Spielen, 45:82 Tore und Platz 15 sprechen eine deutliche Sprache. Gleichzeitig zeigt die Rückkehr von Tarik Cosgun, dass der Verein den Neustart nicht dem Zufall überlassen will.

Der Umbruch am Silberberg beginnt also noch vor dem letzten Saisonspiel. Sportlich ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern, aber die ersten Entscheidungen für die neue Spielzeit sind getroffen. Nach dem 0:9 gegen Meiendorf war der Klassenunterschied unübersehbar - mit Cosgun und dem neuen Trainerteam soll nun eine Mannschaft entstehen, die wieder in eine andere Richtung schaut.

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