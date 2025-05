Düneberger SV muss in die Bezirksliga – Yurtoglu kommt vom FSV

Düneberger SV muss in die Bezirksliga – Yurtoglu kommt als Hoffnungsträger

Der Abstieg des Düneberger SV in die Bezirksliga ist besiegelt: Nach dem bitteren Fall aus der Oberliga in der vergangenen Saison, bleibt den Geesthachtern der sportliche Tiefschlag auch in der Landesliga nicht erspart. Nur ein Jahr später geht es eine Klasse tiefer – der Traditionsklub muss den schweren Gang in die Bezirksliga antreten.

Doch am Silberberg richtet sich der Blick nach vorn – und mit Dursun Yurtoglu präsentiert der Verein einen namhaften Neuzugang für den anstehenden Neuaufbau. Der 30-jährige Angreifer kommt vom nur 1,6 Kilometer entfernten FSV Geesthacht und wechselt damit innerhalb der Stadt zum DSV. Yurtoglu war über sieben Jahre für den FSV aktiv und erzielte in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison in 24 Partien zehn Tore.

„Eine neue Herausforderung, ein neues Umfeld, ein neues Trainerteam – ein neuer Verein. Ich spüre das volle Vertrauen und freue mich sehr auf unser gemeinsames Ziel in einem professionellen Umfeld“, sagt Yurtoglu zu seinem Wechsel.

Auch DSV-Trainer Stefan Gehrke zeigt sich hochzufrieden mit der Verpflichtung: „Wir haben einen sehr erfahrenen und abgezockten Vollblut-Fußballer dazugewonnen, der mit seiner kommunikativen Art vor allem unseren jungen Spielern viel mitgeben kann. Dursun tut dem Neuaufbau gut.“

Beim Düneberger SV laufen unterdessen die Personalplanungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren. Laut Vereinsangaben ist Trainer Gehrke mit dem bisherigen Verlauf der Kaderplanung zufrieden. Offene Baustellen gibt es noch im zentralen Mittelfeld und auf der Torhüterposition – hier sucht der Klub gezielt nach Verstärkungen.

Nach zwei bitteren Abstiegen in Folge will der DSV in der Bezirksliga sportlich wieder Fuß fassen. Mit Spielern wie Dursun Yurtoglu und einer klaren Ausrichtung blickt der Klub optimistisch nach vorn. Weitere Neuzugänge sollen in den kommenden Tagen folgen.