Düneberger SV holt Ahmet "Messi" Ulug Der Düneberger SV treibt die Kaderplanung weiter voran. Mit Ahmet Ulug kommt ein Spieler, den Trainer Gökhan Dogan nicht nur sportlich sehr schätzt. von André Nückel · Heute, 07:27 Uhr · 0 Leser

Der nächste Transfer des DSV! – Foto: DSV

Der Düneberger SV treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat mit Ahmet Ulug den nächsten Zugang vorgestellt. Am Silberberg soll der erfahrene Spieler, der in Fußballerkreisen den Spitznamen „Messi“ trägt, künftig eine wichtige Rolle einnehmen. Ulug bringt nach Vereinsangaben fußballerische Qualität, Erfahrung und die passende Mentalität mit.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Damit bekommt Trainer Gökhan Dogan einen Spieler dazu, den er offenbar bestens kennt und sehr schätzt. Ulug soll nicht nur sportlich helfen, sondern auch als Persönlichkeit innerhalb der neuen Mannschaft eine Rolle spielen. Für den DSV ist der Zugang deshalb ein weiterer Baustein in einer Kaderplanung, die auf eine klare Handschrift des Trainers ausgerichtet ist.

Dogan lobt linken Fuß und Charakter Dogan freut sich besonders auf die erneute Zusammenarbeit mit Ulug. Der Trainer sagt: „Wer den Spitznamen Messi von seinen Fußballerkollegen verpasst bekommt, der muss schon was draufhaben... und ja, das, was er phasenweise mit seinem linken Fuß macht, kann sich sehen lassen.“ Doch Dogan hebt nicht nur die fußballerische Qualität hervor. Mindestens genauso wichtig ist ihm offenbar die Verlässlichkeit des Zugangs. „Aber nicht nur das Fußballerische macht Messi aus. Habe selten so einen charakterstarken Jungen gesehen. Wenn er etwas zusagt, dann bleibt es auch dabei. Komme, was wolle... das ist leider zu selten der Fall!“