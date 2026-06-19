Der Düneberger SV treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und hat mit Ahmet Ulug den nächsten Zugang vorgestellt. Am Silberberg soll der erfahrene Spieler, der in Fußballerkreisen den Spitznamen „Messi“ trägt, künftig eine wichtige Rolle einnehmen. Ulug bringt nach Vereinsangaben fußballerische Qualität, Erfahrung und die passende Mentalität mit.
Damit bekommt Trainer Gökhan Dogan einen Spieler dazu, den er offenbar bestens kennt und sehr schätzt. Ulug soll nicht nur sportlich helfen, sondern auch als Persönlichkeit innerhalb der neuen Mannschaft eine Rolle spielen. Für den DSV ist der Zugang deshalb ein weiterer Baustein in einer Kaderplanung, die auf eine klare Handschrift des Trainers ausgerichtet ist.
Dogan freut sich besonders auf die erneute Zusammenarbeit mit Ulug. Der Trainer sagt: „Wer den Spitznamen Messi von seinen Fußballerkollegen verpasst bekommt, der muss schon was draufhaben... und ja, das, was er phasenweise mit seinem linken Fuß macht, kann sich sehen lassen.“
Doch Dogan hebt nicht nur die fußballerische Qualität hervor. Mindestens genauso wichtig ist ihm offenbar die Verlässlichkeit des Zugangs. „Aber nicht nur das Fußballerische macht Messi aus. Habe selten so einen charakterstarken Jungen gesehen. Wenn er etwas zusagt, dann bleibt es auch dabei. Komme, was wolle... das ist leider zu selten der Fall!“
Damit zeichnet der Trainer das Bild eines Spielers, der dem DSV auf mehreren Ebenen helfen kann: mit Qualität am Ball, mit Erfahrung und mit einer Haltung, die in einem neu formierten Kader wichtig werden kann.
Der Düneberger SV formuliert die Erwartung an Ulug klar. Der Zugang soll seinen Teil dazu beitragen, die neue Mannschaft erfolgreich mitzugestalten und zu einem wichtigen Baustein der Dogan-Elf werden. Gerade in einer Phase, in der ein Kader neu ausgerichtet wird, können solche Spieler wertvoll sein.
Dogan sagt abschließend: „Unser bei allen beliebter Messi wird auf und neben dem Platz seine wichtige Rolle einnehmen. Ich freue mich sehr auf die erneute Zusammenarbeit, Messi.“
Für Ulug beginnt damit ein neues Kapitel im DSV-Trikot. Für Düneberg ist seine Verpflichtung ein weiterer Schritt in Richtung einer Mannschaft, die nicht nur fußballerisch funktionieren, sondern auch charakterlich zusammenpassen soll.
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