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Düneberger SV: "Chancen auf Klassenerhalt auf Minimum geschrumpft"
Bezirksliga Hamburg: Der Düneberger SV hält lange mit, bricht nach der Pause aber ein und verliert gegen den Escheburger SV deutlich - ein Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt.
von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Bitterer Ausgang für den DSV. – Foto: Andreas Schmitz
Bezirksliga Hamburg Ost: Der Düneberger SV ist ordentlich in die Partie gegen den Escheburger SV gestartet und erspielte sich früh mehrere gute Möglichkeiten. Bereits in der Anfangsphase sorgte ein Freistoß für Gefahr, wenig später verpasste Malik Atcha-Dedji nur knapp. Auch im weiteren Verlauf blieb der DSV aktiv, kombinierte sich mehrfach gefährlich nach vorne und kam zu Abschlüssen - die Führung lag in der Luft.
In der 22. Minute fiel sie dann auch, wenn auch mit Unterstützung des Gegners. Nach einer Ecke bekam Escheburg den Ball nicht geklärt, Angelos Troulinos beförderte ihn ins eigene Tor - das 1:0 für die Gastgeber. Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur drei Minuten später traf Bennet Dallert aus der Distanz zum 1:1.
Bruch nach der Pause - Platzverweis als Wendepunkt
Auch nach dem Seitenwechsel kam Düneberg zunächst wieder gut ins Spiel und hatte durch Malik Atcha-Dedji die große Chance zur erneuten Führung, doch ESV-Keeper Julian Utecht reagierte stark.
In der Folge kippte die Partie jedoch komplett. Ein individueller Fehler führte zum 1:2, ehe eine Rote Karte gegen Patrick Höltig wegen einer Notbremse das Spiel endgültig veränderte. In Unterzahl verlor der DSV die Ordnung - nur eine Minute später fiel nach einem unübersichtlichen Strafraumszenario das 1:3 durch ein Eigentor von Malle Risch.
Spätestens mit dem 1:4 durch Mats Müller, der eine Flanke sehenswert verwertete, war die Partie entschieden.
Deutlicher Rückschlag im Abstiegskampf
Nach dem Abpfiff fand Pressesprecher Andreas Schmitz deutliche Worte zur Leistung: „Unterm Strich eine bittere Pleite: Im Mittelfeld fehlte über weite Strecken der Zugriff, die Defensive wirkte im zweiten Durchgang phasenweise völlig offen, und vorne ließ man selbst gegen keineswegs übermächtige Gäste zu viele Chancen liegen.“ Die Konsequenz ist klar: „Damit sind die Hoffnungen auf den Klassenerhalt auf ein Minimum geschrumpft – und die verbleibenden Spiele gewinnen nun endgültig Endspielcharakter."
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