Düneberger SV: "Chancen auf Klassenerhalt auf Minimum geschrumpft"

Bruch nach der Pause - Platzverweis als Wendepunkt Auch nach dem Seitenwechsel kam Düneberg zunächst wieder gut ins Spiel und hatte durch Malik Atcha-Dedji die große Chance zur erneuten Führung, doch ESV-Keeper Julian Utecht reagierte stark.

In der Folge kippte die Partie jedoch komplett. Ein individueller Fehler führte zum 1:2, ehe eine Rote Karte gegen Patrick Höltig wegen einer Notbremse das Spiel endgültig veränderte. In Unterzahl verlor der DSV die Ordnung - nur eine Minute später fiel nach einem unübersichtlichen Strafraumszenario das 1:3 durch ein Eigentor von Malle Risch. Spätestens mit dem 1:4 durch Mats Müller, der eine Flanke sehenswert verwertete, war die Partie entschieden.